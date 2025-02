Königsbrunn will die Serie ausbauen, Schwabmünchen Wiedergutmachung

Am Samstag steht für den BHC Königsbrunn das dritte von insgesamt fünf Heimspielen in Folge an. Die bisherigen Partien konnten jeweils knapp gewonnen werden, nun geht es als vermeintlicher Favorit in das Duell gegen den TSV Friedberg II. Die Saison verlief für beide Teams bislang sehr unterschiedlich. Während sich der BHC Königsbrunn im Tabellenmittelfeld etabliert hat und nur wenig Abstand zu den vorderen Plätzen aufweist, steckt Friedberg tief im Tabellenkeller fest und kämpft um den Anschluss.

Das Hinspiel entschieden die Brunnenstädter souverän für sich. Trotzdem darf der Gegner nicht unterschätzt werden. Ein konzentrierter Auftritt ist nötig, um die zwei Punkte zu sichern. Kein kompliziertes Angriffsspiel, sondern harte Arbeit und ein schnelles, zielstrebiges Spiel nach vorne werden entscheidend sein, um die Abwehr der Gäste zu überwinden. Gerade in der Anfangsphase gilt es, Ruhe zu bewahren und sich nicht verunsichern zu lassen, wenn es nicht sofort nach Plan läuft. Wer sein Spiel durchzieht, wird sich am Ende belohnen.

Für die zweite Mannschaft aus Friedberg geht es darum, den Negativtrend zu stoppen und sich aus dem Tabellenkeller herauszuarbeiten. Die Gäste werden alles daransetzen, die Niederlage zu verhindern und die Partie möglichst lange offen zu halten. Spannung ist also garantiert .Ein dritter Sieg in Folge wäre für die Brunnenstädter ein großer Erfolg und würde die Chance auf eine gute Platzierung weiter verbessern. Der BHC setzt dafür auch auf zahlreiche Unterstützung von den Rängen.

Schwabmünchen trotz Derbyniederlage zuversichtlich

Der TSV Schwabmünchen möchte die Niederlage in Königsbrunn vergessen machen, doch es wird eine unangenehme Auswärtsaufgabe zur ungewohnten Anpfiffszeit am Sonntagabend um 18 Uhr beim VfL Günzburg. Die zweite Günzburger Mannschaft steht aktuell auf dem siebten Tabellenplatz und ist gerade zuhause immer wieder brandgefährlich. Zu Beginn der Saison lief es für den Aufsteiger noch etwas holprig, als sich die junge Mannschaft noch an Liga und Gegner gewöhnen musste. Seit Mitte der Hinrunde sind die Günzburger aber voll angekommen und stellen ihre Gegner immer wieder vor schwere Aufgaben. Die Schwabmünchner mussten am vergangenen Wochenende eine bittere Niederlage im Derby beim BHC Königsbrunn hinnehmen und verabschiedeten sich damit gefühlt aus dem Aufstiegsrennen – zu dominant wirkt der Tabellenführer aus Aichach. Trotz der Ausfälle von Hübenthal, Scholz, Strehle, Schüller, Hänsel, Kell (der nur zu den fälligen Siebenmetern antreten konnte) und somit einer fast kompletten Startsieben war man in Schwabmünchen mit der Partie nicht unzufrieden. Gerade die restliche sehr junge Mannschaft überzeugte im Derby und zeigte, dass in Schwabmünchen die nächsten Jahre eine sehr starke Mannschaft heranwächst. Trainer Christian Boppel hofft am Sonntagabend auf den ein oder anderen Rückkehrer, die personelle Situation war allerdings nach dem Abschlusstraining noch nicht klar.

Der TSV Bobingen gewann gegen TSV Friedberg II erstmals seit Monaten wieder und empfängt nun Tabellenschlusslicht Bäumenheim. Der Tabellensechste könnte sich mit einem Sieg weiter von den unteren Plätzen abgrenzen und nach oben schielen. Anpfiff der Partie ist am Samstag um 20 Uhr in heimischer Halle. (AZ, nifra)