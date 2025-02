EHC Königsbrunn verstärkt sich vor den Play-offs

Der EHC Königsbrunn steigt am Freitag ab 20 Uhr in die Play-offs gegen die „Miners“ des TSV Peißenberg ein. Am Sonntag folgt dann ab 17:45 Spiel zwei bei den Oberbayern. In einer Serie „Best-of-Seven“ geht es nun um ein Weiterkommen ins Halbfinale der höchsten bayerischen Spielklasse.

Im Klartext bedeutet es, dass eine Mannschaft vier Siege erringen muss, um sich gegen den Kontrahenten durchzusetzen. Im schnellsten Fall sind es nur vier Partien, bei einer sehr engen Serie können es aber auch sieben Spiele werden, ehe der Halbfinalist feststeht. Seit letztem Sonntag ist nun klar, dass sich der EHC Königsbrunn gegen Peißenberg messen muss. Die Miners hatten sich zuvor gegen Kempten in nur zwei Spielen durchgesetzt und somit das letzte Ticket für das Viertelfinale gelöst.

Der TSV blieb während der Saison zunächst hinter den Erwartungen zurück, obwohl der Kader mit Spielern gespickt ist, die extrem viel Erfahrung und individuelle Klasse aufs Eis bringen. Die Miners wurden auch immer wieder durch Verletzungspech zurückgeworfen, nach der Vorrunde dümpelte der TSV im Mittelfeld der Liga und belegte zeitweise nur den zwölften Tabellenplatz. Im Dezember übernahm Coach Andy Becher an der Bande, und im Januar verpflichtete der Verein den tschechischen Kontingentspieler Marek Haloda, um für mehr Stabilität in der Abwehr zu sorgen. Zuletzt holten sich die Verantwortlichen Florian Höfler in die Mannschaft zurück, der zuvor von Kempten freigestellt wurde. Gegen Ende der Vorrunde stabilisierten sich die Miners und sicherten sich einen Platz in den Pre-Play-offs. Dort setzte sich Peißenberg gegen Kempten durch, den entscheidenden Treffer im letzten Aufeinandertreffen erzielte ausgerechnet Florian Höfler und schickte damit seinen ehemaligen Verein in die Abstiegsrunde. Die Miners sind in der Offensive sehr stark besetzt, die beiden Top-Scorer der Liga spielen beim TSV und stehen im Ranking noch vor Marco Sternheimer. Dejan Vogl und der US-Amerikaner Ryan Murphy erzielten in der Vorrunde 144 Scorerpunkte in 30 Partien.

EHC Königsbrunn verstärkt die Defensive

Königsbrunns Coach Bobby Linke ist gewarnt, er kennt die Stärken der Miners und sagt: „Wie es nicht anders zu erwarten war, treffen wir auch dieses Jahr wieder auf die Jungs aus Peißenberg, wenn vielleicht früher als üblich. Trotz der durchwachsenen Saison und der klaren Play-off-Bilanz der letzten zwei Jahre, werden wir die Miners nicht unterschätzen. Wir wissen um die Qualität in deren Kader und vor allem um deren Fan-Support. Alles zusammen sind die Miners immer noch ein Top-Team, was sie auch in den Pre-Play-offs eindeutig unterstrichen haben. Keine leichte Aufgabe für uns, aber wir brennen auf dieses Duell und wollen wieder zeigen, was den EHC die letzten Jahre ausgemacht hat.“

Kurz vor den Spielen war der EHC noch auf dem Transfermarkt tätig und hat in der Defensive nachgelegt. Mit dem 32-jährigen Maximilian Dropmann wechselt ein sehr erfahrener Verteidiger nach Königsbrunn, bis 2023 spielte der gebürtige Kaufbeurer noch beim EV Füssen und war dort bis zuletzt Kapitän, ehe er nach Buchloe wechselte. Dort zählte er zu den Leistungsträgern in der Mannschaft, Ende Januar wurde er aber vom Verein freigestellt. Beim EHC will er nun die Saison beenden und um einen Titel kämpfen.

Für Coach Linke ist Dropmann aufgrund der Ausfälle in der Defensive ein Glücksfall, er betont: „Ich kenne Max schon seit vielen Jahren und wir haben schon sehr viele Schlachten gegeneinander geschlagen. Er hat viel Erfahrung und spielt absolut kompromisslos. Wenn er fit ist, kann er zu den besten Verteidigern der Liga gehören und durch die überraschende Freistellung in Buchloe, hat ein Telefonat das andere ergeben. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm und hoffe, dass wir Max bei seinem versöhnlichen Saisonabschluss helfen können.“

Max Dropmann ist ab sofort spielberechtigt (im Bild von links Coach Bobby Linke, Max Dropmann, Teammanager Sven Rampf). Foto: EHC Königsbrunn

Königsbrunns Neuzugang hatte mehrere Angebote

Königsbrunns Vorsitzender Tim Bertele ist froh, dass sich Dropmann trotz mehrerer Angebote anderer Vereine für den EHC entschieden hat und sagt: „Mit Max Dropmann konnten wir nochmal einen erfahrenen Verteidiger hinzugewinnen. Als wir vor wenigen Wochen erfahren haben, dass sein Ex-Verein und er sich trennen, haben wir schnell Kontakt aufgenommen, ob er sich einen Wechsel nach Königsbrunn vorstellen kann. Ein großer Dank geht auch an den ESV Buchloe für die zügige Vertragsaufhebung, sodass ich mir sicher bin, dass sich Max nahtlos in unsere Mannschaft einfügt und uns helfen wird, unsere Saisonziele zu erreichen.“

Max Dropmann ist ab sofort spielberechtigt, ob er schon im ersten Spiel gegen die Miners im Aufgebot steht, wird kurzfristig entschieden. Tim Bertele glaubt an die Mannschaft und freut sich nach der anstrengenden Vorrunde auf den Start ins Viertelfinale: „Wir starten gut vorbereitet in die Play-offs. Die Mannschaft hat in der Rückrunde gezeigt, was in ihr steckt. Aber auch Peißenberg hat einen klasse Kader, da müssen wir unser bestes Eishockey abrufen, wenn wir das Halbfinale erreichen wollen. Nun haben wir das letztjährige Finale bereits im Viertelfinale. Ich rufe daher jeden Fan auf, uns im Stadion zu unterstützen und die Spiele zu besuchen - wir brauchen jetzt Jeden!“

Auch Coach Linke hofft auf die Unterstützung der Fans gegen Peißenberg, er sagt: „Wir als Team wünschen uns nur, dass unser Spirit auch auf der Tribüne honoriert wird und viele Königsbrunner den Weg ins Stadion finden. Es ist die beste Gelegenheit, auch mal Freunde mit zum geilsten Sport der Welt mitzunehmen.“