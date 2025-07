Mit neuen Hindernissen und viel Schlamm: Das ist beim Wertach X-Run geboten

Rund 600 „Verrückte“ gingen im vergangenen Jahr beim Wertach X-Run in Schwabmünchen an den Start. In diesem Jahr wird der vor einem Jahr aufgestellte Rekord sofort wieder geknackt. 650 Personen haben sich angemeldet - mehr geht nicht. Was in diesem Jahr neu ist und warum ein bisschen Regen den Organisatoren nichts ausmacht.

Am Samstag verwandelt sich der Schwabmünchner Luitpoldpark wieder in einen Hindernisparcours, wobei die Aufbauten am späten Freitagabend abgeschlossen wurden, wie der Cheforganisator Leo Klocke berichtet. „Wir haben seit Mittwoch im Einsatz, haben alles aufgebaut und warten jetzt darauf, dass es losgeht“, so der Augsburger, der bereits bei der Premierenveranstaltung dabei war. Bei der insgesamt sechsten Auflage wird das Teilnehmerfeld wieder geteilt. Ab 10 Uhr sind die Profis auf der Strecke. Für die geht es um die German Championships, also die deutschen Meisterschaften. 160 Athletinnen und Athleten müssen auf den zehn Kilometern satte 25 Hindernisse überwinden. „Es gibt vier neue Hindernisse, die den Startern alles abverlangen. Da ist Muskelkraft, aber auch Technik gefragt. Die Amateure können diese Hindernisse auch in Angriff nehmen, es wird aber auch Alternativen geben“, so Klocke. Gegen 13 Uhr findet im Luitpoldpark die Siegerehrung der Champions statt.

Wertach X-Run: Amateure starten am Nachmittag

Nachmittags sind dann die Amateure gefordert. „Das haben wir auch schon 2024 so gemacht, weil es keinen Sinn macht, alle gleichzeitig starten zu lassen“, so der 34-Jährige. Um 13.30 Uhr geht der Nachwuchs auf die zwei Kilometer lange Runde mit insgesamt fünf Hindernissen. Die sechs Kilometer mit 15 Hindernissen werden ab 14 Uhr in Angriff genommen, die Letzten starten um 14.30 Uhr. Hier müssen ebenfalls zehn Kilometer wie bei den Profis bewältigt werden, allerdings mit 20 Hindernissen. Die Hindernisse müssen von den Läuferinnen und Läufern korrekt bewältigt werden, ansonsten gibt es vor dem Ziel noch eine kleine Strafrunde im Luitpoldpark. Damit es sich nicht an den Hindernissen staut, laufen die Startenden jeweils in Zehnergruppen im Drei-Minuten-Takt los.

Anders als bei anderen Laufveranstaltungen hätten Klocke und sein Team nichts gegen ein bisschen Regen während des Wettkampfes. „Da unterschieden wir uns, weil es gerade für die Profis den Wettkampf noch spannender macht. Wenn es matschig wird, wird es erst richtig interessant. Für die Amateure macht es die Aufgabe nicht einfach, aber auch hier gibt es viele, die sich darüber freuen.“ Nur auf Dauerregen könnten die Schwabmünchner verzichten. „Bei der Siegerehrung wäre es schon schön, wenn es einigermaßen trocken ist“, so Klocke. Diese ist gegen 16 Uhr auf der Bühne des Verschönerungsvereins geplant.

Insgesamt sind rund 80 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Das Orga-Team wird vom TSV Schwabmünchen, vom BRK, dem Verschönerungsverein und der Wasserwacht unterstützt. Neu ist in diesem Jahr, dass die Profis bei dem Wettkampf auch Punkte für die Europameisterschaften und Weltmeisterschaften sammeln können. Viel wichtiger ist für Leo Klocke aber eine andere Sache. „Unsere Veranstaltung wird immer beliebter. Es ist ja auch eine besondere Location, die vor allem die Profis zu schätzen wissen. Wir hatten eine hohe Nachfrage und der Lauf war früher ausgebucht als gedacht.“