Trotz Dauerregen: Mehr als 600 Teilnehmende bei Wertach X-Run in Schwabmünchen

„Nässer als nass geht nicht.“ Das ist eine Erkenntnis, die an diesem Samstag im Luitpoldpark öfter zu hören war. Denn wettertechnisch zeigte sich der Wertach X-Run in Schwabmünchen nicht gerade von seiner Schokoladenseite. Bereits am Vormittag setzte leichter Regen ein, der den ganzen Tag anhielt. Mal leichter, mal stärker. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des beliebten Crosslaufs machte das allerdings wenig aus. Denn so ein Hindernislauf ist generell eine feuchte Angelegenheit. An vielen Hindernissen sind Wasser, manchmal auch Schlamm oder beides im Spiel. So stört es die Crossläufer wenig, wenn dann noch Feuchtes von oben dazukommt. Nass sind sie am Ende des Laufes sowieso.

„Ich hatte eigentlich Angst, dass ich durch den Regen frieren würde“, sagte ein Läufer, nachdem er gerade ins Ziel gekommen war. Doch das sei völlig unbegründet gewesen. „Mir wurde schnell sehr warm. Ob ich zuerst vom Regen oder vom Schweiß nass war, das kann ich gar nicht sagen.“ Die einhellige Meinung im Läuferfeld war jedenfalls, dass es bestes Laufwetter sei. Für die Zuschauer stellte sich das Ganze allerdings anders dar. Die Wege im Luitpoldpark verwandelten sich langsam aber sicher in matschige Rutschbahnen und die Nässe durchdrang nach und nach die Kleidung. So war es nicht verwunderlich, dass die Läuferinnen und Läufer im Park nahezu unter sich waren. Bei über 600 Teilnehmenden und deren Familien und Freunden war aber trotzdem einiges los im Park.

Trotz Nässe: Wertach X-Run in Schwabmünchen kommt gut an

Nur die Verkäufer an den Merchandise-Ständen dürften einen schlechten Tag gehabt haben. Sportlich gesehen war der Wertach X-Run, der bereits zum sechsten Mal im Luitpoldpark ausgetragen wurde, ein Spektakel für sich. Durch eine Rauchwand am Start hindurch machten sich die Läuferinnen und Läufer auf die zehn Kilometer lange Strecke. Bereits nach wenigen hundert Metern kreuz und quer durch den Wald gab es dann zum ersten Mal Bodenkontakt. Es galt, unter einer niedrigen Brücke hindurchkriechen. Ade, saubere Laufklamotten. Aber das war nur das erste in einer Reihe von weiteren Hindernissen. Bei diesem Wetter machte das Schlammloch seinem Namen alle Ehre. Das Schwimmen durch die Wertach war dagegen weniger schlimm. Zur Erinnerung: Nässer als nass geht ja nicht. Eine besondere Schwierigkeit stellten die Hindernisse dar, die überklettert werden mussten oder an Seilen hängend überwunden werden mussten. Durch den Regen war alles glitschig und schwer zu fassen. Aber die Crossläufer ließen sich von solchen Kleinigkeiten nicht beirren. Am Schlittenberg im Park konnte man sich überzeugen, dass es mit sportlichen Läufern durchaus schnell bergab gehen kann.

Wertach X-Run: Organisator ist zufrieden

Dort war eine Wasserrutsche aufgebaut, auf der sie unerschrockenen in rasanter Fahrt den Hang hinunter glitschten. Die schnellsten hatten am Ende die zehn Kilometer lange Strecke, inklusive der Hindernisse, in knapp unter einer Stunde zurückgelegt. Matthias Grob, Sieger in der Amateurklasse der Ultras, hatte eine Zeit von 57:10 Minuten. Die schnellste Frau, Anna Paap, war mit 58:39 nur wenig langsamer. Sogar die Teilnehmer der deutschen Meisterschaft am Vormittag waren nur ein paar Minuten schneller. Allerdings hatten die auch vier Kilometer und ein paar Hindernisse mehr zu bewältigen. Auffällig war, dass am Ende im Ziel nur glückliche Gesichter zu sehen waren.

Dass Bewegung Glücksgefühle erzeugt, war deutlich zu erkennen. Auch wenn es bei dem einen oder anderen sportlich ambitionierteren Läufer einige Minuten dauerte, bis der Blutsauerstoffspiegel wieder in den grünen Bereich zurückkehrte. „Selten hat sich eine Dusche so gelohnt“, sagte eine der Schnellsten im Ziel. Eine Laufgruppe kam Hand in Hand ins Ziel. Auf die Frage, ob es im Rennen einen Punkt gegeben hatte, an dem sie sich gefragt hätten, warum man sich so etwas antut, sagten sie: „Nee, das haben wir uns vorher gefragt. Im Rennen nicht. Es war einfach nur ein tolles Erlebnis.“ Allerdings sei es an manchen Stellen etwas glitschig gewesen. Und der Schlamm in den Socken nach dem Schlammloch sei ebenfalls als durchaus unangenehm zu bezeichnen.

Organisator Leo Klocke zeigte sich am Ende sehr zufrieden. „Trotz des Wetters haben wir alles gut über die Bühne gebracht. Und am Ende steht eine Spendensumme von 6000 Euro, die wir für einen guten Zweck erwirtschaftet haben. Den Wertach X Run wird es im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder geben.“

