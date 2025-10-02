Dieser Großaitinger spielte zuletzt gegen einen Ex-FCA-Profi

Alexander Konrad vom FSV Großaitingen fühlt sich im Zentrum am wohlsten und zieht dort die Fäden im Spiel seiner Mannschaft. Der technisch versierte Schwabmünchener hat nahezu seine gesamte Laufbahn in Großaitingen verbracht und vor Kurzem sogar seinen ersten Halbmarathon absolviert. Der gebürtige Landsberger musste mit seinem Team in der vergangenen Saison den Abstieg aus der Kreisklasse hinnehmen, will nun aber als 28- jähriger Führungsspieler gemeinsam mit einer jungen Mannschaft neu angreifen. Der Start ist vielversprechend: Aus den ersten fünf Partien holte der FSV vier Siege und ein Remis - Alexander Konrad steuerte bereits fünf Torvorlagen bei.

1. Wer ist dein fußballerisches Vorbild? Da ich Spieler schätze, die technisch stark sind, das Spiel überblicken und den Ball gerne am Fuß haben, würde ich sagen Spieler wie Toni Kroos oder Xabi Alonso.

2. Für welchen Verein schlägt dein Herz? Schon seit meiner Kindheit bin ich Fan von Schalke 04. Auch wenn es die letzten Jahre sportlich nicht allzu gut lief, geht es mit Miron Muslic aktuell wieder bergauf. Mein Opa ist Bayern- Fan und wollte mich auch schon immer auf die Seite ziehen, doch über den Bruder von einem Schulkumpel bin ich damals bei Schalke gelandet. Ich versuche pro Saison mindestens ein bis zwei Spiele im Stadion mitzunehmen.

3. Wer war dein härtester Gegenspieler? Das ist noch garnicht so lange her: Vorletzte Woche haben wir gegen die dritte Mannschaft von Kaufering gespielt und dort bin ich auf Moritz Nebel getroffen. Er war früher beim FC Augsburg aktiv und konnte Zweitliga- Erfahrung sammeln. Besonders beeindruckt hat mich sein erster Kontakt und sein Spielverständnis.

4. Wer war/ ist dein bester Mitspieler? Zum einen Benedikt Richter, unser Abwehrchef, der ein starkes Zweikampftiming hat. Durch seine Spielintelligenz ist er den Stürmern oft schon einen Schritt voraus. Und zum anderen unser ehemaliger Stürmer Mark-André Wimmer. Dank seiner Körpergröße war er kaum in der Luft zu schlagen und besaß dazu eine starke Schusstechnik.

5. Unter welchem Trainer würdest du auf keinen Fall trainieren wollen? Ich würde sagen Trainer wie Domenico Tedesco. Er selbst sagt ja, dass er keinen attraktiven, aber dafür erfolgreichen Fußball spielen lässt - was aktuell auch nicht wirklich der Fall ist (lacht). Seine Mannschaften haben meist wenig Ballbesitz und stehen relativ tief. Ich persönlich bevorzuge es jedoch, wenn wir den Ball haben und aktiv das Spiel gestalten können.

6. Welche Musik läuft bei euch in der Kabine? Vor dem Spiel läuft bei uns meistens Rockmusik, um in die richtige Stimmung zu kommen. Nach einem Sieg gibt es eine bunte Mischung - aber am häufigsten die typischen Party- Schlager.

7. Was trinkst du am liebsten nach dem Spiel? Am liebsten Nach einem Sieg gibt es meistens zwei oder drei Maß Russ. Das nach dem Spiel zusammen mit der Mannschaft zu trinken ist eine coole Sache.

8. Laufen oder Fitnessstudio? Mit dem Fitnessstudio tue ich mich eher schwer, deshalb gehe ich lieber laufen. Letztes Wochenende habe ich meinen ersten Halbmarathon absolviert. Deshalb würde ich mich klar für das Laufen im Freien entscheiden.

Dorffeste findet Großaitingens Konrad gemütlich

9. Dorffest oder Club? Dorffest. Es ist einfach gemütlicher und man trifft eher bekannte Gesichter, mit denen man tolle Gespräche führen kann. Früher hätte ich vielleicht Club gesagt, aber mittlerweile ganz klar Dorffest.

10. Playstation oder Kartenspiel? Da würde ich Kartenspiel sagen. Wir spielen auch Donnerstags nach dem Training mit der Mannschaft eine Runde Schafskopf. Gerade für Reisen sind Kartenspiele auch besser geeignet.

11. Selber Kochen oder Restaurantbesuch? Ich koche zwar gerne, würde mich aber für ein Restaurantbesuch beim Italiener oder Chinesen entscheiden. Oft ist mir das Kochen auch einfach zu aufwändig.

12. Gutes Buch oder guter Film? Ich habe mir schon oft vorgenommen ein Buch zu lesen, aber irgendwie kommt es nicht dazu (lacht). Deshalb eher ein guter Film wie Interstellar.

13. Partyurlaub oder Städtetrip? Am besten eine Mischung aus beiden. So haben wir es auch in der Freundesgruppe eigentlich immer gehandhabt. Wir haben uns paar Tage zum entspannen und Party machen ausgesucht, haben aber auch an den anderen Tagen die Stadt angeschaut.

14. Tagesschau oder TikTok? Eigentlich beides nicht. Wenn, dann bin ich eher auf Instagram. Ich habe kein TikTok und die Tagesschau verfolge ich auch nicht wirklich.

15. Tatort oder Trash- TV? Auch hier beides nicht wirklich. Ab und zu kann man sich aber eine Folge Das Sommerhaus der Stars reinziehen, um einfach abzuschalten. Das kommt aber nicht allzu häufig vor.