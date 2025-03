Wie kommt der TSV Bobingen aus der Winterpause?

Das erste Spiel nach einer längeren Pause gleicht meist einer Wundertüte. Der Trainer weiß zwar, was er während der Vorbereitung in die Tüte gepackt hat, aber er weiß nicht, was letztlich herauskommen wird. So gilt ein solches Spiel oft als Standortbestimmung und Eingewöhnung. Doch für den TSV Bobingen kann das in diesen Fall nicht gelten. Das erste Match ist gleich ein absolutes Top-Spiel. Mit Niedersonthofen kommt der Tabellenführer in den Bobinger Siegmundpark.

