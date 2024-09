Und wieder ist Derbyzeit in der Bezirksliga

Zwei Derbys in einer Woche. Das ist das Salz in der Suppe der Bezirksliga. Im Nachholspiel am Mittwoch empfing Lagerlechfeld Türkgücü und nur drei Tage später geht es schon zum nächsten Nachbarschaftstreffen nach Bobingen. Dort wird es für die Lechfeldhasen schwierig. Der Landesliga-Absteiger TSV Bobingen ist in dieser Saison noch ungeschlagen und peilt auch gegen die SpVgg auf heimischem Platz drei Punkte an. Dass das gelingen wird, ist durchaus wahrscheinlich. Denn das Team von Daniel Raffler ist zwar zu Hause eine Macht, was auch das 1:1 am Mittwoch gegen Türkgücü wieder gezeigt hat, auf des Gegners Platz läuft es dagegen weniger gut. Dreimal ist das Team bisher auswärts angetreten. Eine Niederlage und zwei Unentschieden sind dabei herausgekommen. Da der TSV Bobingen auch gerne mal unentschieden spielt, wäre eine Punkteteilung in diesem Match letztlich durchaus möglich. Allerdings zeigt der Trend bei den Bobingern in den letzten Spielen nach oben. Mit Siegen gegen Egg und Kaufbeuren und einem Unentschieden beim Tabellenführer Niedersonthofen zeigte der TSV, dass mit ihm in dieser Saison unbedingt zu rechnen ist

Elmar Knöchel