Sportabzeichen: Untermeitingen nimmt Spitzenplatz ein

223 Athleten des SV Untermeitingen erhielten jüngst das Sportabzeichen in Gold, Silber und Bronze. 68 Erwachsene stellten sich den anspruchsvollen Prüfungen in den Grundfertigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Noch beeindruckender war die Beteiligung bei den Kindern und Jugendlichen, von denen 153 erfolgreich das Sportabzeichen abgelegt haben. Besonders bemerkenswert war der jüngste Teilnehmer der Veranstaltung, Fabian Schmitz: Er ist fünf Jahre alt und erhielt eine Kinderurkunde. Auch das hohe Alter stellte für Gert Königsdorf kein Hindernis dar: Mit 79 Jahren war er der älteste Teilnehmer.

Insgesamt 67 Athleten durften sich über ihr erstes Sportabzeichen freuen. Demgegenüber steht die außergewöhnliche Leistung von Helmut Süßmeier, der bereits zum 43. Mal die Herausforderung annahm und erfolgreich meisterte. Ein besonders beachtlicher Erfolg gelang der sehschwachen Anne Seifert. Sie absolvierte alle geforderten Übungen erfolgreich und erhielt eine Urkunde für Menschen mit Behinderung.

Dank an Prüfer und Organisatoren

Die Vorsitzende des Sportvereins Untermeitingen, Isabella Uhl, ist stolz über die herausragenden sportlichen Leistungen. Sie berichtete erfreut, dass der Verein im Landkreis Augsburg erneut den Spitzenplatz bei der Abnahme des Sportabzeichens erreicht hat. Uhl sprach ihren Dank an die zahlreichen Prüferinnen und Prüfer aus, die mit großem Engagement die sportlichen Leistungen begutachteten. Ein besonderer Dank galt Franziska Lauterer, die die Organisation übernommen und alle Ergebnisse präzise dokumentiert sowie an den Landes-Sportverband übermittelt hatte. Kreisreferent für das Sportabzeichen, Berthold Heubeck, sagte, dass der Landkreis Augsburg in Schwaben hinter Günzburg den zweiten Platz in der Sportabzeichen-Abnahme belegt.

Bürgermeister Simon Schropp, der selbst bereits zum 14. Mal das Sportabzeichen erhielt, würdigte die Veranstaltung mit den Worten: „223 Sportabzeichen sind ein starkes Zeichen für Fitness, Ehrgeiz und Gemeinschaft. Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Menschen sich dieser Herausforderung stellen.“ Zudem bedankte er sich bei den Verantwortlichen des Sportvereins für ihren unermüdlichen Einsatz für den Breitensport in der Gemeinde.

Mitmachen Für alle, die sich im kommenden Jahr ein eigenes Sportabzeichen sichern möchten, stehen die Termine für 2025 fest. Die Anmeldung erfolgt über Franziska Lauterer unter der Telefonnummer 08232/5160. Sie steht auch für alle weiteren Fragen zur Verfügung.