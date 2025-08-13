Einst war er übergewichtig, jetzt ist dieser Schwabmünchner beim Ironman dabei

Vor ein paar Jahren hatte Julian Scheibenbogen noch Übergewicht. Im September startet der Schwabmünchner bei der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza. „Das Gewicht hat sich schleichend aufgebaut“, erinnert sich der Lehramtsstudent. Als er im Alltag immer mehr unter den damit verbundenen Einschränkungen zu leiden hatte, war ihm klar, „dass ich irgendetwas ändern muss.“ Was dann passierte, ist mehr als beeindruckend.
Triathlon
