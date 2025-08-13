Icon Menü
Sportler aus Schwabmünchen: Vom Übergewicht zur Ironman-Weltmeisterschaft

Triathlon

Einst war er übergewichtig, jetzt ist dieser Schwabmünchner beim Ironman dabei

Der Schwabmünchner Julian Scheibenbogen hat sich für die Ironman-Weltmeisterschaft qualifiziert. Dabei hat er sein erstes Rennrad erst vor einem Jahr gekauft.
Von Christian Kruppe
    • |
    • |
    • |
    Mit seinem neuen Rad konnte Julian Scheibenbogen seine Zeiten nochmals deutlich verbessern.
    Mit seinem neuen Rad konnte Julian Scheibenbogen seine Zeiten nochmals deutlich verbessern. Foto: BildwerkeByAlexM

    Vor ein paar Jahren hatte Julian Scheibenbogen noch Übergewicht. Im September startet der Schwabmünchner bei der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza. „Das Gewicht hat sich schleichend aufgebaut“, erinnert sich der Lehramtsstudent. Als er im Alltag immer mehr unter den damit verbundenen Einschränkungen zu leiden hatte, war ihm klar, „dass ich irgendetwas ändern muss.“ Was dann passierte, ist mehr als beeindruckend.

