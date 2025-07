Bobingen zeichnet seine besten Sportler aus

„Ihr seid das Aushängeschild eurer Stadt“, sagte Bürgermeister Klaus Förster den Sportlerinnen und Sportlern, die sich zur Ehrung im Saal des Unteren Schlösschens in Bobingen eingefunden hatten. Förster würdigte aber nicht nur die Leistungen der Sportler, sondern auch der Verantwortlichen in den Vereinen und die der Eltern. „Wenn Kinder im Sport aktiv sind, dann sind immer auch die Eltern wichtig. Sie leisten Unterstützung, Taxidienste und engagieren sich oft auch in den Vereinen. Dafür meinen herzlichen Dank“. Anschließend überreichte der Bürgermeister die Ehrungen für die Bobinger Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2024. Insgesamt gab es 25 Ehrungen. 14 Bronzemedaillen, acht Mal Silber und drei Mal Gold. Und das sind die Geehrten:

Goldmedaillen:

Munich Synchro Family: Vanessa Gerth Internationale Synchroneiskunstläufe: 2. Platz Swiss Cup, 3. Platz Bavaria Cup

ECDC Memmingen Indians: Katharina Häckelsmiller Damen-Eishockey: Deutsche Meisterin und Kader der Damen – Eishockey-Nationalmannschaft: 4-Nationen-Turnier in Landshut, 1. Platz

TSV Dachau 1865, Abt. Taekwondo: Seit 2021 im Kader der Deutschen Teakwondo Nationalmannschaft Zümra Yazici Erfolge National: -Goldmedaille German Championships in Bielefeld –U21, -Goldmedaille German Championships in Ochsenhausen), Erfolge International: 1. Platz Luxembourg Open in Luxemburg, 2. Platz Belgian Open in Lommel, 3. Platz WT Presidents Cup-Europe in Tallinn, 3. Platz Austrian Open in Vienna, 5. Platz (von 36) World Championships in Chuncheon (Korea), 5. Platz European Championships –U21- in Sarajevo.

Silbermedaillen:

Auerhahnschützen Reinhartshausen: Sarah Geiger Deutsche Meisterschaft Luftgewehr 3- Stellung, Jugend w: 5. Platz - Schwäbische Meisterin Luftgewehr, Mannschaft-Jugend

EHC Königsbrunn: Lukas Häckelsmiller Bayischer Meister Eishockey

SSV Bobingen, Abteilung Kegeln: Bernd Herrmann Deutsche Meisterschaften im Kegeln, Tandem-Mixed: Bronzemedaille

TSV Schwabmünchen, Abteilung Leichtathletik: Gisela Rosen Teilnahme bayerische Seniorenmeisterschaften, Leichtathletik: Bayerische Seniorenmeisterin im Kugelstoß W55 (3 Kilo) / 3. Platz 200 Meter im Zeitlauf

TSV Bobingen, Abteilung Leichtathletik: Reinhard Hofner Teilnahme Senioren-Weltmeisterschaften (M65) Leichtathletik in Göteburg (Schweden): 12. Platz im Zehn-Kampf seit 2005 (20 Jahre) durchgehend

TSV Bobingen, Kin-Ball: Mitglieder der Deutschen Nationalmannschaft Isabell Pütter 10. Platz bei der Kin-Ball Weltmeisterschaft in Osan (Südkorea), Jonathan Sporer 13. Platz bei der Kin-Ball Weltmeisterschaft in Osan (Südkorea), 13. Platz bei der Kin-Ball Weltmeisterschaft in Osan (Südkorea)

Bronzemedaillen:

Auerhahnschützen Reinhartshausen: Leonie Brettel Schwäbische Meisterin Kleinkalibergewehr, Junioren I/m, Helena Gude Schwäbische Meisterin Luftgewehr 3- Stellung Mannschaft-Jugend, Schwäbische Meisterin Luftgewehr, Mannschaft-Jugend, Theresa Gude Schwäbische Meisterin Luftgewehr 3- Stellung Mannschaft-Jugend, Hannah Schweinberger Schwäbische Meisterin Luftgewehr 3- Stellung, Mannschaft, Jugend; Schwäbische Meisterin Luftgewehr Mannschaft-Jugend

LG Wehringen: Leah Henshaw Schwäbische Meisterin im Crosslauf mit der Mannschaft Jugend (U14) -weiblich: 3 x 800 Meter Staffel und 1,9 Kilometer

Polizeisportverein Königsbrunn: Judo: Mila Borowski Schwäbische Meisterin im Judo mit der Mannschaft (U 13) in Friedberg / Schwäbische Meisterin im Judo mit dem Gymnasium Königsbrunn in Neusäß, Pia Kerkmann Schwäbische Meisterin im Judo mit der Mannschaft in Friedberg, Eldar Zinchenko Schwäbischer Meister im Judo beim Ranglistenturnier (U 11) in Memmingen

Racing Team Königsbrunn: Luca Schauberger Südbayerischer Kartslalom Meister – Klasse 2 / Schwabenpokal Jugendkartslalom: 1.Platz

SSV Bobingen: Kegeln: Julian Bäurle 2. Platz bei der Bayerischen Meisterschaft Kegeln im Einzel (U23)

Türk SV Bobingen, Abteilung Taekwondo: Nisa Caliskan 3. Platz Bayerische Meisterschaft – Junior B und 3. Platz Bayernpokal – Junior B, Mina Cevik 2. Platz Bayernpokal – Junior A, Sevde Geldi 3. Platz Bayernpokal – Junior A, Zeynep Türkoglu 2. Platz Bayerische Meisterschaft – Junior A u. 3. Platz Bayernpokal - Junior A