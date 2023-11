15-jähriger ist der Luftpistolen-Champion

Der Deutsche Jugendmeister Finn Leander Neumann trumpft auch bei den Finalkämpfen im Landkreis auf. Mit dem Gewehr siegt Markus Hinterhuber.

In zwei spannenden Finalkämpfen wurden die Champions der Luftpistole und des Luftgewehrs aus den Landkreismeistern ermittelt. Startberechtigt waren die Meister der verschiedenen Klassen aus den zwei Wochen vorher stattgefundenen Landkreismeisterschaften 2023. So trafen Jugendliche und Junioren auf die Meister der Frauen und Herren und auf die Altersklasse. Das machte dieses „Shoot out“ besonders reizvoll.

Jeweils acht Schützinnen und Schützen standen in einer Reihe und folgten den Anweisungen des Moderators Winfried Neff, dem zweiten Gauschützenmeister im Gau Augsburg. Die ersten beiden Finalschüsse wurden zusammengezählt und der oder die Schützin mit dem schlechtesten Gesamtwert musste ausscheiden. Bei der Disziplin Luftgewehr erwischte es da den Meister der Altersklasse, Jürgen Weislein von Grünholder Gablingen. In den nächsten Runden entschied jeder einzelne Schuss ohne Rücksicht auf die gesamte Trefferquote. So schieden nacheinander Florian Drexel von Auerhahn Reinhartshausen und der Juniorenmeister Albert Alex vom SV Stadtbergen aus. Als Fünftplatzierte erwischte es dessen Vereinskameradin Daniela Sykora, die sich gemeinsam mit ihrer Tochter Isabella für das Finale qualifiziert hatte. Das Mutter-Tochter-Duell war ein Novum in der 38-jährigen Geschichte der Landkreismeisterschaften. Den vierten Platz erreichte die Jugendmeisterin Sarah Geiger von Auerhahn Reinhartshausen. Den Platz drei auf dem Treppchen eroberte sich Dominik Mayer von Singold Großaitingen. Und so kam es zum Finale zwischen der Jugendmeisterin Isabella Sykora und dem Herrenmeister Markus Hinterhuber, beide vom SV Stadtbergen. Dabei siegte der Routinier Hinterhuber mit 10,4 Ringen knapp vor der Jugendlichen Isabella Sykora, die nach etlichen „Zehnern“ im letzten Schuss eine 9,6 setzte.

Spannender Finalkampf

Nicht weniger spannend war der Finalkampf der Luftpistolenschützen. Nach der ersten Runde musste Simon Hanisch von Tell Ehingen und nach der zweiten der Juniorenmeister Andreas Müller von Auerhahn Reinhartshausen die Schießbahn verlassen. Den sechsten Platz eroberte sich der Meister der Altersklasse und amtierende erste Schützenmeister des Gaus Lech-Wertach, Horst Weigend aus Mittelstetten. Fünfte wurde die Meisterin der Frauen, Alexandra Hack von Hubertus Langenneufnach. Etwas überraschend schied der Herren-Landkreismeister Markus Wiatrek von Auerhahn Reinhartshausen als Vierter aus dem Rennen. In der nächsten Runde erwischte es dann mit Alexander Leuchtle von den Großaitinger Singoldschützen den nächsten Vertreter der Herrenklasse mit Platz drei. Im Finale hieß es dann Jugend gegen Senioren. Der Rentner Artur Pfitzner von Hubertus Fleinhausen verwackelte seinen letzten Schuss mit einer 7,0 und so holte sich der 15-jährige Finn Leander Neumann mit 9,6 Ringen den Titel des Champions. „Man sieht, dass sein Sieg bei der Deutschen Jugendmeisterschaft und bei der Bayerischen Meisterschaft in der Luftpistole und im Mehrkampf kein Zufall waren“, kommentierte Moderator Winfried Neff.

Nach der Übergabe der Pokale an die beiden Champions gab Schießleiter Horst Gschwendtner auch die Gewinner der Landkreisscheiben bekannt. Diese werden durch einen einzigen Extra-Schuss „auf´s Blatt`l“ ermittelt. Die von Max Strehle gestifteten Wanderscheiben für die Luftgewehrschützen gewann Dominique Funk von Edelweiß Hausen (30,1 Teiler) bei den Erwachsenen und Lina Schweinberger von Auerhahn Reinhartshausen (9,2 Teiler) in der Schüler- und Jugendklasse. Die Wanderscheibe für Luftpistolenschützen, gestiftet von Sebastian Kuchenbaur, darf Thomas Albrecht vom SV 1869 Welden für ein Jahr behalten.

Bei der Siegerehrung der Landkreismeisterschaften (wir berichteten) korrigierte Gschwendtner noch das Ergebnis der Mannschaftswertung in der Luftpistolen-Altersklasse. Hier siegte das Team des SV 1869 Welden und die SG Mittelstetten wurde Zweiter.