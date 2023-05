Der Führungswechsel ist vollzogen

Gallus Ringler übergibt den Vorsitz der SpVgg Langerringen an Manuel Mayr und steht ihm als Vize weiter zur Seite.

Gallus Ringler hat nach 30 Jahren, in denen er den Gesamtverein der Spielvereinigung Langerringen geführt und maßgeblich geprägt hat, das Amt des Vorsitzenden abgegeben. Die Übergabe an den bisherigen Zweiten Vorsitzenden Manuel Mayr war bereits bei der Neuwahl vor einem Jahr angekündigt worden. Nun wurde sie in einer offiziellen Neuwahl in der Jahreshauptversammlung einstimmig bestätigt. Der neue Vorsitzende Manuel Mayr sagte, dass er nur zur Übernahme bereit war, weil Gallus Ringer ihm noch als Vizevorsitzender zur Seite steht. „Es gibt da viele Dinge, die nur er weiß und bei denen ich auf seinen Rat und Hilfe angewiesen bin“, sagte Mayr. Dies ist auch ganz in Ringlers Sinn, der ja dem Verein verbunden bleibt. „Es ist aber wichtig, die Vereinsführung rechtzeitig in jüngere Hände zu geben“, sagte er vor seinem letzten Tätigkeitsbericht.

Darin erwähnte er, dass mit der Gemeinde ab 2023 ein neuer Mietvertrag für das Sportgelände und das gemeinsam mit den Musikern und Schützen genutzte Vereinsheim abgeschlossen wurde. Demnach zahlt die SpVgg eine jährliche Pacht von 2400 Euro, welche aber im Rahmen der Vereinsförderung wieder erstattet wird. Auch die Abrechnung der Heizkosten mit den beiden anderen Vereinen wurde nach der Flächenbelegung neu geregelt. Im Jahr 2022 betrugen die Stromkosten für das Gebäude rund 5700 Euro, auf die SpVgg entfielen dabei 5100 Euro. Hinzu kam noch die Gasrechnung in Höhe von rund 3700 Euro nur für den Sportverein. Im vergangenen Jahr wurde auch ein neuer Rasenmäher für die Fußballplätze für 29.000 Euro angeschafft. Immerhin konnte der alte Rasenmäher noch für 11.000 Euro verkauft werden.

Die nächste größere Investition steht mit der Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik an. Bisher werden drei Spielfelder mit 22 Lampen erhellt, die zusammen 30.000 Watt verbrauchen. Mit LED-Lampen könnten rund 60 Prozent eingespart und der Verbrauch auf 13.100 Watt reduziert werden. Die Gesamtkosten für die beiden Nebenfelder und die Kleinfeldarena belaufen sich auf etwa 100.000 Euro. Je nach Höhe der Zuschüsse vom Bayerischen Landessportverband, dem Wirtschaftsministerium und dem Landratsamt verbleibt dem Verein ein Eigenanteil zwischen 22.000 und 42.000 Euro. Die SpVgg hat mit ihren sieben Abteilungen derzeit 1.069 Mitglieder.

Die wichtigsten Nachrichten aus den Abteilungen

Die Fußballer wollen in dieser Saison den Aufstieg in die Bezirksliga schaffen und in der neuen Saison erstmals eine fünfte Herrenmannschaft zusammen mit dem TSV Ettringen zum Spielbetrieb anmelden. Den Bezirksligaaufstieg hat hingegen die erste Tischtennismannschaft schon geschafft. Die Höhepunkte der Abteilung Reiten waren die Teilnahme am Turnier „50 Jahre Olympia“ auf der Reitanlage in München-Riem, sowie die Schwäbische Meisterschaft von Sabrina Frei in der Dressur mit ihrem Haflinger „Axel“. Die Fahrradabteilung führt jeden Montag um 18 Uhr Ausfahrten durch, an denen sich alle genauso wie am Stadtradeln vom 13. Mai bis 2. Juni beteiligen können.

Ehrungen

Die höchste Ehrung dieser Jahreshauptversammlung erhielt der bisherige Vorsitzende Gallus Ringler mit der Urkunde und der Verdienstnadel in Gold mit Brillanten und Kranz des bayerischen Landessportverbandes für langjährige hervorragende Verdienste im Sport. Ringler ist seit 47 Jahren im Vorstand der SpVgg tätig, davon 30 Jahre als erster Vorsitzender. Bei den Ehrungen für langjährige Vereinsmitgliedschaft standen Hans Mayr mit 60 und Gerhard Ringler mit 50 Jahren an der Spitze. Ihnen wurde die goldene Vereinsnadel verliehen. 40 Jahre dabei sind Hubert Egger, Gertrud Jahn, Franz Kolb, Anni Mayr und Sigrun Reuß-Mayr. Die silberne Vereinsnadel für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Rita Bigusch, Joachim Gerum, Ralph Maier und Winfried Schischma. Zu Ehrenmitgliedern wurden Josef Baumgartner, Karl Jehmüller, Georg Sirch, Hermann Vogt, Angelika Walter, Marianne Filser und Rudolf Strohmaier ernannt.