Befreiungsschlag für die Bobinger Kegler

Den Bobinger Zweitliga-Keglern gelingt der erste Sieg der Saison. Wie die Partie verlief.

Im Auswärtsmatch beim KRC Kipfenberg konnten die Kegler des SSV Bobingen dank einer guten Leistung den ersten Sieg der Saison einfahren. Nach nur einem Punkt aus zwei Spielen und dem daraus resultierenden vorletzten Tabellenplatz in der Zweiten Bundesliga sorgte der Auswärtssieg für den wichtigen Befreiungsschlag.

Am Start stellte Dietmar Gäbelein mit 615:557 Holz den Tagesbestwert auf und holte mit vier gewonnen Sätzen den ersten Mannschaftspunkt. Da aber Wolfgang Bobinger gar nicht ins Spiel fand, gerieten die Siedler dennoch etwas ins Hintertreffen. Florian Gilg, der Bobinger ersetzte, schraubte das Ergebnis auf 532 Holz hoch, gab aber gegen den stärksten Kipfenberger mit 611 Holz alle Sätze und auch einige Zähler ab.

Im Mittelpaar waren die Punkte deutlich härter umkämpft. Marius Bäurle kam mit zwei Top-Bahnen auf gute 611 Holz, stieß aber bei seinem Kontrahenten, der mit 604 Holz aufwartete, auf große Gegenwehr. Dennoch konnte er aufgrund der höheren Holzzahl bei ausgeglichenem Satzgewinn den zweiten Mannschaftspunkt für Bobingen einfahren. Daniel Seidl verlor die ersten drei Sätze und damit vorzeitig die Chance auf einen Punktgewinn. Im letzten Satz konnte er allerdings noch einmal an seinen Gegner herankommen und mit 568:570 Holz (1:3) nahezu ausgleichen. So galt es für das Schlusspaar mit Alexander Bobinger und Julian Bäurle, 16 Holz aufzuholen und mindestens einen Mannschaftspunkt zu gewinnen. Beide stellten durch ihr solides Spiel schnell die Weichen auf Sieg. Bobinger erreichte 585:564 Holz (3:1), Bäurle sogar 593:555 Holz (3:1). So war mit 3504:3461 bei 6:2 Punkten der erste Saisonsieg in trockenen Tüchern.

Die zweite Herrenmannschaft betrat beim FC Seeshaupt bislang unbekanntes Terrain in der Landesliga Süd. Denkbar knapp mit nur drei Kegeln Rückstand ging das Auswärtsspiel mit 3186:3189 (3:5) verloren. Die Aufholjagd von Alexander Bobinger (578) und Florian Gilg (553) wurde letztendlich nicht belohnt.

Die dritte Herrenmannschaft konnte ihr Heimspiel hingegen siegreich gestalten. Gegen SV Osram Augsburg gewannen sie mit 3042:3033 Holz (6:2). Die beiden besten Spieler waren Richard Gilg (557) und Georg Richter (527).