Ist der Wald jetzt eine CO2-Schleuder?

Wenn der Wald wächst, lagert er Kohlenstoff ein. Wenn Bäume aus dem Wald entfernt und beispielsweise verfeuert werden, dann wird Kohlenstoff in die Atmosphäre abgegeben. Das kann zur globalen Erwärmung beitragen. Nach der aktuellen Bundeswaldinventur ist der deutsche Wald kein CO₂-Speicher mehr, sondern ist zu einer CO₂-Quelle geworden. Sollten wir den Wald stilllegen?

SILVIO MERGNER: Der deutsche Wald ist immer noch ein riesiger Speicher von CO₂. Wobei Sie aber absolut Recht haben: Der Holzvorrat in Deutschlands Wäldern hat den Zahlen der Bundeswaldinventur zufolge abgenommen. Das kann man sich auch sehr gut vorstellen, man denke nur an die riesigen Schadholzmengen aufgrund von Trockenheit in den Jahren 2018 bis 2022. Damit wird bilanziell natürlich CO₂ freigesetzt. Es ist meiner Meinung nach aber eine unglückliche Darstellung, wenn Wälder nur auf ihre Speicherwirkung reduziert werden. Nach dieser Logik müssten wir die Holzvorräte immer weiter aufbauen. Das ist unrealistisch, denn so stabil sind die Wälder, die wir in Deutschland derzeit haben, noch nicht. Der Wald leistet für die Gesellschaft und die Ökosysteme so viel mehr.

Für stabile Wälder soll der Umbau sorgen.

MERGNER: Der Begriff „Waldumbau“ steht für unser Bemühen, früher verbreitete plantagenähnliche Wälder in gemischte Wälder umzubauen. Das ist ein Prozess, der seine Zeit braucht. Trotzdem hat sich das Waldbild schon stark verändert und das muss weitergehen.

Was ist Ihrer Meinung nach die Lösung, damit der Wald wieder mehr CO₂ aufnimmt?

MERGNER: Das ist vor allem konsequenter Walderhalt. Dafür müssen wir bei der Waldverjüngung erfolgreich sein, sodass sich das bereits jetzt enorme Samenpotenzial auch in jungen Bäumchen widerspiegelt. Dazu braucht es eine verantwortungsvolle Jagd, und dazu braucht es eine aktive Steuerung von Licht und Schatten. Und für beides brauchen wir gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Übrigen hat der junge Wald die höchsten Zuwachsraten, hier wird am meisten CO₂ gebunden. Ein bekannter Klimaforscher, Hans Joachim Schellnhuber, hat das einmal mit dem Begriff der Wald-Bau-Pumpe in Bezug auf CO₂ versucht.

Können Sie näher erklären, was es mit der Pumpe auf sich hat?

MERGNER: Der Wald wird nachhaltig bewirtschaftet, sodass in Summe nicht mehr Holz genutzt wird als nachwächst. Dabei bindet der Wald immer CO₂ aus der Atmosphäre und setzt Sauerstoff frei. Gleichzeitig ersetzt Holz im Bau teils andere Rohstoffe wie Stahl und Beton. Nachhaltige Forstwirtschaft ist Klimaschutz. Neben mehr Holz im Bau brauchen wir dafür den Umbau alter Fichtenforste.

Wie wichtig ist eine aktive Bewirtschaftung des Waldes?

MERGNER: In einer mit dem Wald eng verzahnten Gesellschaft wie wir sie hier vor Ort haben: sehr wichtig. Die Gesellschaft hat enormen Hunger nach Rohstoffen. Holz der kurzen Wege, das im selben Maße und gleichzeitig hier vor Ort wieder nachwächst, ist da für mich ein wichtiges Puzzleteil. Holzbau ist Klimaschutz, und aktive Waldbewirtschaftung ist bei uns auch immer Waldnaturschutz. Wir schaffen vernetzte Feuchtlebensräume – wo es die Natur ohne Einfluss des Menschen selbst machen würde. Wir schaffen Totholz und Strukturreichtum dort, wo wir es für mehr Biodiversität und als Trittstein für seltene Tier- und Pflanzenarten brauchen. Nur um zwei Beispiele zu nennen.

Und was ist der aktuelle Stand beim Waldumbau im Bereich der Staatsforsten im Landkreis Augsburg?

MERGNER: Die Situation kann sich durchaus sehen lassen. Vor einigen Jahrzehnten lag unser Fichtenanteil im Wald bei über 70 Prozent. Wir sind heute mit 50 bis 55 Prozent deutlich darunter und vor allem haben wir die Mischung und Struktur deutlich verbessert. Sie können da aber nicht einfach einen Schalter umlegen. Gerade instabile Fichtenaltbestände müssen mit Bedacht und Zeit umgebaut werden, sonst liegen sie beim nächsten Sturm am Boden.

Wie viel Holz wurde in den vergangenen Jahren entnommen? Welche Vorgaben muss der Betriebshof Zusmarshausen erfüllen?

MERGNER: In den vergangenen zehn Jahren haben wir am Forstbetrieb Zusmarshausen jährlich rund 150.000 Festmeter Holz eingeschlagen. Damit liegen wir genau im Plan. Die forstliche Planung ist so aufgebaut, dass alle zehn Jahre Inventur gemacht wird. Auf dieser Basis erarbeiten wir dann ein langfristiges Entwicklungsziel. Dabei werden auch Klimaprognosen und die Erfahrungen vor Ort einbezogen. In Zusmarshausen sieht dieser langfristige Blick beispielsweise vor, den Anteil der Fichte auf unter 40 Prozent zu bringen, und dafür die Baumartenmischung immer weiter zu erhöhen. Ein Baum braucht viele Jahrzehnte, teils Jahrhunderte, um hohen ökologischen oder wirtschaftlichen Wert zu erreichen.

Wie viel Wald wächst nach?

MERGNER: Unsere letzte Inventur hat einen jährlichen Zuwachs von 154.000 Festmetern ergeben. In Summe haben wir den Holzvorrat, und damit die CO2-Speicherung, zuletzt sogar leicht erhöht. Aber wie gesagt, das ist nicht unser oberstes Ziel, sondern der langfristige Erhalt des Waldökosystems. Dabei können die Vorräte auch einmal abgebaut werden, um das Risiko eines Waldverlustes etwa durch Sturm zu reduzieren.