Stadt Königsbrunn muss neue Flüchtlingsunterkunft dulden

Art. 20 Absatz Grundgesetz: Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.



Die vollziehende Gewalt sind hier die Stadt Königsbrunn und das Landratsamt Augsburg und beide müssen sich an das Gesetz halten. Und das Baugesetzbuch hat nun mal Instrumentarien vorgesehen, die es dem Landratsamt als übergeordnete Behörde und in diesem Fall in seiner Funktion als Baubehörde ermöglichen, fehlerhafte Abwägungen der Kommunen zu korrigieren. Und wenn das gemeindlichen Einvernehmens durch die Stadt Königsbrunn nun mal nach Ansicht des Landratsamtes zu Unrecht verweigert wurde, dann darf es dieses Einvernehmen ersetzen. Ggf. sollte sich der Stadtrat bzw. Bauausschuss der Stadt Königsbrunn dann mal an die eigene Nasen fassen und überlegen, ob man hier nicht doch rechtswidrig gehandelt hat.

