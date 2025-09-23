Mit Kohlezeichnungen zum Kunstpreis

Im festlichen Rahmen wurde der Kunst- und Kulturpreis 2025 der Stadt Schwabmünchen an Barbara Anna Auer verliehen. Zahlreiche geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur, Vertreter der Schulen sowie Verwandte und Freunde der Preisträgerin kamen zur Verleihungsfeier in die Stadthalle. Musikalisch umrahmt vom Wolfgang-Weber-Trio empfingen Schwabmünchens Dritte Bürgermeisterin Margit Stapf und Jürgen Langhammer stellvertretend für die Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden als Förderer des Kunst- und Kulturpreises die Anwesenden. Seit 2009 wird der Preis alle zwei Jahre verliehen, diesmal in der Sparte Bildende Kunst. 14 Künstlerinnen und Künstler hatten sich beworben.

