Stadtbergerin Barbara Auer erhält Kunst- und Kulturpreis 2025 in Schwabmünchen

Schwabmünchen

Mit Kohlezeichnungen zum Kunstpreis

Die Stadtberger Künstlerin Barbara Auer wurde für drei Werke ihrer Serie „Polyhuman“ geehrt. Nun soll es für Auer ins Allgäu gehen.
Von Britta Schaller
    •
    •
    •
    Kunstpreisträgerin Barbara Auer mit ihren preisgekrönten Werken.
    Kunstpreisträgerin Barbara Auer mit ihren preisgekrönten Werken. Foto: Britta Schaller

    Im festlichen Rahmen wurde der Kunst- und Kulturpreis 2025 der Stadt Schwabmünchen an Barbara Anna Auer verliehen. Zahlreiche geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur, Vertreter der Schulen sowie Verwandte und Freunde der Preisträgerin kamen zur Verleihungsfeier in die Stadthalle. Musikalisch umrahmt vom Wolfgang-Weber-Trio empfingen Schwabmünchens Dritte Bürgermeisterin Margit Stapf und Jürgen Langhammer stellvertretend für die Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden als Förderer des Kunst- und Kulturpreises die Anwesenden. Seit 2009 wird der Preis alle zwei Jahre verliehen, diesmal in der Sparte Bildende Kunst. 14 Künstlerinnen und Künstler hatten sich beworben.

