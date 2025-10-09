Stadtfest 2026: Jetzt gibt es einen neuen Standort

Das Schwabmünchner Stadtfest wird im kommenden Jahr nicht wie gewohnt auf dem Stadtplatz und in der Fuggerstraße stattfinden. Grund dafür sind die bald beginnenden Bauarbeiten am Alten Rathaus. Das wurde jetzt beim Treffen der Vereine bekannt.

Bürgermeister Lorenz Müller erklärte: „Es wird ein Kran gebraucht, es muss Material gelagert werden. Das geht nur auf dem Stadtplatz. Daher wird es bald nur einen sechs Meter breiten Streifen geben, der den Durchgang gewährt.“ Da die Sanierung erst im Frühjahr 2027 abgeschlossen sein soll, muss das Stadtfest im kommenden Jahr weichen.

Gefeiert wird nur ein paar Meter weiter

Der neue Ort für das Stadtfest 2026 ist nur ein paar Meter weiter. Die Bühne bleibt weiterhin im Stadtgarten, die Stände ziehen um zu Geyerburg und Eisplatz. Die Idee sorgte bei den anwesenden Vereinsvertretern für zustimmendes Nicken. Auch das Programm hat sich verändert. Denn nach einem Jahr Pause findet die „Lange Einkaufsnacht“ der Werbegemeinschaft wieder statt – und wird vor das Stadtfest gekoppelt, was wohl auch in Zukunft so bleiben soll. Als Vorteil hob Marilena Eberle vom Kulturbüro hervor, dass dadurch im kommenden Jahr die Fuggerstraße nur am Freitag gesperrt werden muss, und in Zukunft nur an einem, statt an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden eine Sperrung notwendig ist.

Grundzüge des Programms stehen schon

Gefeiert werden Einkaufsnacht und Stadtfest nächstes Jahr vom 17. bis 19. Juli. Am Freitag findet die lange Einkaufsnacht statt, auf der Bühne im Stadtgarten soll es bis Mitternacht Livemusik geben. Samstag und Sonntag wird das Stadtfest gefeiert, am Samstagabend ist die Band „Solid Age“ auf der Bühne. Am Sonntag steht dann die „Lange Tafel“ auf dem Programm, zudem ist Public Viewing angesagt, da an diesem Tag das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet. „Weitere Details sind noch offen“, so Eberle.

Rückblickend auf das Stadtfest war vor allem die lange Tafel ein Erfolg, was auch an der Feier zur 50-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Schwabmünchen und Giromagny gelegen hatte. „Am Samstag hat dann leider das Wetter für ein frühes Ende gesorgt“, so Eberle. In diesem Zusammenhang bat sie auch die Vereine, ihre Stände wind- und wetterfest zu gestalten.

Neue Mitarbeiterin für die Vereinsverwaltung

Im Zuge des Treffens stellte sich auch Melanie Krell vor. Sie tritt die Nachfolge von Rudolf Fabricius an und ist künftig im Rathaus für die Verwaltung der Vereinsdaten zuständig. Sie bittet die Vereine, die auf der städtischen Homepage hinterlegten Kontaktdaten zu prüfen und Änderungen mitzuteilen.

Melanie Krell (links) ist als Nachfolgerin von Rudolf Fabricius in der Stadtverwaltung nun für die Vereine zuständig. Dabei arbeitet sie eng mit Doris Hafner (Mitte) und Marilena Eberle vom Kulturbüro zusammen. Foto: Christian Kruppe

Kulturamtsleiterin Doris Hafner stellte zudem das Kulturfestival LechWertach vor. Vom 11. bis 28. Juni 2026 sind schon viele Aktionen in den 13 Gemeinden des Begegnungsland Lech-Wertach geplant. Das Festival hat das Motto „Spiel, Spaß und Humor“. Raphael Morhard vom Begegnungsland ergänzt dazu: „Wenn Vereine noch mitmachen wollen, sollen sie mit ihren Ideen bis spätestens Januar zu uns oder den Kulturbüros kommen.“ Zudem stellte Morhard das Förderprogramm „Bürgerengagement“ vor. Dabei können Vereine bis zu 5000 Euro für ehrenamtliche Projekte bekommen. „Die Anträge dazu sind sehr einfach. Informationen dazu gibt es bei uns“, so Morhard.