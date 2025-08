Ein kultureller Höhepunkt trotz Wetterkapriolen

Die Serenade der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen ist seit Jahren ein fester Bestandteil des Kulturkalenders der Stadt und lockt regelmäßig zahlreiche Besucher an. Auch in diesem Jahr sollte das musikalische Event wieder ein Höhepunkt werden – doch das Wetter spielte nicht mit. Aufgrund des schlechten Wetters wurde die Veranstaltung kurzfristig in die Räume des Lech-Wertach-Probenzentrums verlegt. Trotz dieser unerwarteten Änderung konnten sich die Besucher über ein abwechslungsreiches Programm und hochkarätige Darbietungen freuen.

Kurzfristig umgezogen

Das Vororchester unter der Leitung von Josef Utz eröffnete den Abend und begeisterte mit bekannten Melodien. Besonders hervorzuheben waren die Darbietungen des Themas der „Sesamstraße“ sowie „High Hopes“. Die Moderation übernahmen Lennart Furek und Jonte Meußdorfer, die mit Witz und Charme durch das Programm führten. Im Anschluss zeigte das Jugendblasorchester, ebenfalls unter der Leitung von Josef Utz, sein Können. Mit Stücken wie „The Best of The Beatles“, „Saturday Night Fever“ und „Living in a Prayer“ bewiesen die jungen Musiker ihre Vielseitigkeit. Maxi Raith informierte die Zuhörer über die einzelnen Stücke und gab interessante Einblicke.

Darbietungen auf hohem Niveau

Das Hauptorchester, das die Serenade zum ersten Mal unter Hans Günter Schwanzer spielte, präsentierte ein beeindruckendes Programm, durch das der Kapellmeister auf sehr kurzweilige Art persönlich führte. Ein Höhepunkt war das Stück „Moments for Morricone“, das die Zuhörer in die Atmosphäre des Wilden Westens entführte. Im „Wild Cat Blues“ zeigten vor allem die Klarinetten-Spieler eindrucksvoll ihr Können und begeisterten das Publikum. Insgesamt präsentierten alle drei Orchester Darbietungen auf hohem Niveau. Die Veranstaltung war eine eindrucksvolle Demonstration, wie sich das musikalische Level der Musikerinnen und Musiker im Laufe der Jahre stetig steigert. Trotz der widrigen Umstände zeigte die Serenade erneut, welch große Bedeutung die Musik für die Stadt Schwabmünchen hat.

