Auf dem Hof daheim: Das sind unsere Frauen in der Landwirtschaft

Man hätte das alles auch im Internet recherchieren können. Marion Vogt hält davon aber nicht viel. Wie man eine Erntekrone bindet, haben sie und die anderen Landfrauen in Langerringen voneinander gelernt. Die Jungen von den Alten. Marion Vogt ist die Ortsbäuerin und Vorsitzende des Bayerischen Bauernverbands (BBV) in Langerringen. In der Landwirtschaft ist der Erntedank ganz besonders wichtig. Denn er verbindet nicht nur die Landwirte, sondern schafft auch die Verbindung ins Dorf.

