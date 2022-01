Stauden

vor 54 Min.

2021 gab es viele neue Schmuckstücke für die Stauden

Plus Nicht nur am Schloss in Mickhausen wird gebaut: Was in den Stauden-Gemeinden im Jahr 2021 alles passiert ist.

Von Karin Marz

Corona hat das Jahr bestimmt: Den Sommer und den Frühherbst, als die Inzidenzzahlen noch niedrig waren, nutzten die Vereine daher, um kleinere Veranstaltungen unter Auflagen durchzuführen. Zwei Auftritte von Musikkünstlern konnte die Kulturschmiede Stauden noch durchführen - alle anderen Veranstaltungen mussten abgesagt werden.

