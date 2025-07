Die Ile Stauden auf Tour

Die Steuerungsgruppe der Integrierten Ländliche Entwicklungsregion Stauden hat sich in anderen Regionen informiert, um Anregungen für eigene innovative Projekte zu bekommen. Die Gruppe gewann Einblicke in die Region Altmühlfranken, die aus insgesamt drei Ile-Regionen besteht und gemeinsam unter dem Namen vermarktet wird. Das „Golddorf“ Meinheim war der erste Stopp der Exkursion. Eine weitere Station führte die Gruppe zum alten Schulhaus der Gemeinde Absberg, das 2014 aufwändig saniert wurde. Eine Besonderheit ist die sogenannte „Prunothek“ im ersten Stock des Gebäudes. In Form einer Ausstellung und der Möglichkeit zur Verkostung dreht sich dort alles um die Kirsche, lateinisch: Prunus. Neben weiteren Stationen auf der Tour durch die Region gab es zum Abschluss einen Einblick in das Kloster Heidenheim. Als einst zum Verkauf stehendes Gemäuer wurde das Kloster aufwändig instandgesetzt und als Begegnungs- und Bildungsstätte entwickelt.

