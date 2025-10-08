Staudenbahn: Landkreise müssen sich zusammenschließen

Die Staudenbahn Süd darf keinesfalls aufs Abstellgleis: Schließlich bietet sich jetzt die einmalige Chance, auch das Bähnle zwischen Langenneufnach und Türkheim zu reaktivieren. Passiert das nicht, wird es vermutlich viele Jahre dauern, bis ein neuer Anlauf unternommen wird. Im schlimmsten Fall ist der Zug buchstäblich für immer abgefahren.

Damit das nicht passiert, und vorausgesetzt der politische Wille ist vorhanden, sind jetzt die Landkreise Augsburg und Unterallgäu gefordert. Sie müssen sich ganz klar für die Staudenbahn als Gesamtprojekt aussprechen. Eine gemeinsame Resolution wäre das richtige Signal – so wie vor Jahren, als sich der Landkreis Augsburg für den Neubau der Bahn-Schnellstrecke ausgesprochen hatte.

Vielleicht findet sich eine Ausnahmegenehmigung

Der Schulterschluss muss bald erfolgen. Denn im Wahlkampf finden Forderungen in München für gewöhnlich mehr Gehör. Apropos finden: Vielleicht findet sich auch für die Reaktivierung der Staudenbahn Süd ein Sonderweg – so wie bei der Reaktivierung der Bahnstrecke Gotteszell–Viechtach im Bayerischen Wald. Dort hatten die prognostizierten Fahrgastzahlen wie beim südlichen Staudenbahn-Abschnitt nicht die 1000er-Marke erreicht. Trotzdem gab es grünes Licht aus München.