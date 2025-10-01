Hier wird womöglich eine historische Chance vergeben

Die Staudenbahn auf der gesamten Länge zwischen Gessertshausen und Türkheim zu reaktivieren, ist eine historische Chance. Sie wird nun womöglich vergeben. Und damit wird Schwaben im Freistaat wieder einmal abgehängt. Während im Stammstreckenloch der Landeshauptstadt Milliarden verschwinden, wird der ländliche Raum aufs Abstellgleis gesetzt.

Hoffentlich gibt es einen weiteren Anlauf

Ob es nach einem Aus für die Pläne zwischen Langenneufnach und Türkheim noch einmal einen Vorstoß zur Reaktivierung des südlichen Abschnitts geben wird? Vielleicht. Aber eine Umsetzung darf dann angesichts der allgemeinen Finanzlage bezweifelt werden. Die jüngste Berichterstattung über gestrichene oder auf Eis gelegte Bahnprojekte hat gezeigt, wie knapp die Mittel sind.

Verkehrskollaps ohne Schiene

Das ändert aber nichts an der Bedeutung des Schienenverkehrs. Wie wichtig er ist, zeigt sich jeden Tag im Landkreis Augsburg: Tausende Pendler nutzen die Verbindungen nach Augsburg. Ohne die Schiene käme es zum Verkehrskollaps auf den Straßen.