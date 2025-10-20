Das Staudenkänguru ist wieder da

Mehr als drei Jahre hielt es sich versteckt, nun ist es wieder gesehen worden: Das „Staudenkänguru“. Am Montagmorgen wurde das Tier von einem Autofahrer auf der Straße zwischen Hiltenfingen und Mittelneufnach bei Höfen gesehen. Dieser informierte die Polizei, welche zufällig in der Nähe war. Auch die Beamten bekamen das Tier noch zu sehen, ehe es wieder im Wald verschwand.

Auffällig ist, dass die jüngste Sichtung des Tieres relativ nahe der Stelle war, wo es das vorherige Mal gesehen wurde. Im Juli 2022 lief es einem Jogger westlich von Traunried (Landkreis Unterallgäu) über den Weg. Das ist nur rund drei Kilometer von der Stelle entfernt, an der das Känguru am Montag gesehen wurde.

Kängurus in den Stauden haben fast schon eine Tradition

Känguru-Sichtungen in den Stauden sind mittlerweile nichts Neues mehr. Schon im Frühjahr 2019 wurde ein solches Tier zum ersten Mal entdeckt, damals in den südlichen Stauden. Schnell stellte sich heraus, woher das Tier stammte: Es war beim Kaindlhof in Erkhausen ausgebüxt. Das Känguru-Männchen, das als Jungtier 2015 auf den Hof gekommen war, hatte einen Knick im Schwanz – und wurde deshalb „Knicksy“ getauft. Es gehört zu den Bennett-Wallabys, die etwa einen Meter groß sind. Knicksy wurde Anfang Mai 2019 nochmals gesehen und ist seither verschwunden. Zwar wurde 2020 bei Langenneufnach ebenfalls ein Känguru gesichtet, ob dies das Tier aus Erkhausen war, blieb aber unklar.

Die nächste Känguru-Sichtung gab es dann im März 2021. Am Ortsausgang von Scherstetten sichteten Julia und Martin Geiger das Tier. Auch wenn der Heimatort von Knicksy ganz in der Nähe war, wurde schnell klar, dass es sich hier um ein „neues“ Känguru handelte. Auf dem Bild war klar zu erkennen, dass das Tier keinen geknickten Schwanz hat. Später gab es weitere Sichtungen im Wald zwischen Scherstetten und Konradshofen, in Rielhofen und an der Bergrennstrecke nahe der 14-Nothelfer-Kapelle.

Polizei unternimmt vorerst nichts

Auch wenn sich das Staudenkänguru mal wieder gezeigt hat, muss es zumindest von offizieller Seite nichts befürchten. Die Schwabmünchner Polizei wird keine Suche starten: „Von dem Tier geht keine Gefahr aus. Somit wären Suchaktionen unverhältnismäßig.“ Dass es sich bei dem Tier um dasselbe handelt, welches 2021 zum ersten Mal gesehen wurde, ist nicht auszuschließen.

Denn schon damals stellte Robert Fitz von der Tierklinik Gessertshausen fest: „Wenn wir keinen sibirischen Winter mit Minusgraden über mehrere Wochen erleben, kann das Känguru gut überleben.“ Eine leichte Schneedecke mache dem Tier nichts aus. Wichtig sei, dass es täglich ausreichend Wasser und Futter findet. Davon gibt es in den ausgedehnten Wäldern der Staudenplatte genügend. Kängurus sind Pflanzenfresser. Auf dem Speiseplan stehen Gräser, Kräuter und Blätter. In freier Wildbahn leben sie in Australien und auf vorgelagerten Inseln wie Tasmanien und Neuguinea. Es gibt mehr als 80 verschiedene Arten. Die kleineren Tiere werden etwa acht Jahre alt, die größeren können bis zu 16 Jahre alt werden. Für unwahrscheinlich hält es der Experte, dass sich das Känguru in den Stauden fortpflanzt und eine Familie gründet. "Theoretisch ist es möglich, aber dafür bräuchte es einen Partner", sagt Robert Fitz.

Wie heißt das neue (und vielleicht alte) Staudenkänguru? Nach den vorherigen Sichtungen hatten Leserinnen und Leser zahlreiche Ideen. Darunter waren „Staudi“ - oder „Staussi“, eine Mischung aus Stauden und dem eigentlichen Herkunftsland Australien.