Leonhardsberger: Ein Lastenradfahrer beweist Humor

Mit vollem Körpereinsatz und viel Humor hat Stefan Leonhardsberger dem Publikum in Langerringen am Samstag jede Menge Annekdoten aus dem manchmal nicht ganz so einfachen Leben eines dreifachen Familienvaters geschildert. Sein erstes Solo-Programm „Ja“ hielt jede Menge Lacher bereit, woran musikalische Einlagen, wie etwa die des Lastenradfahrers, einen gehörigen Anteil hatten. (AZ)

