Saatkrähen-Problem: Wenn das Vergrämen nach hinten los geht

„Pünktlich zum 1. März sind unsere schwarzen Freunde wieder in unseren Friedhof eingefallen“, sagt Rudolf Schneider, Bürgermeister von Klosterlechfeld. Seit Jahren kämpft die Gemeinde gegen eine Saatkrähenkolonie am Friedhof. Wegen der Verkotung habe man auch in diesem Jahr wieder mit dem Vergrämen begonnen. Rund 20 Nester wurden bereits entfernt, zudem beschneide man die Bäume, um weitere Nestbauten zu erschweren. Auch andere Städte wie Schwabmünchen, Königsbrunn, Gersthofen oder Meitingen haben immer wieder Probleme mit gefiederten Bewohnern. Herman Stickroth, Doktor der Biologie und Krähenexperte, versteht, dass die Kommunen unter Lärm, Dreck und Schäden in der Landwirtschaft leiden. Trotzdem lehnt er die Vergrämung ab: „Es ist eine dumme Idee. Letztlich ist es auch eine egoistische Idee.“

Saatkrähen sind standorttreu, erklärt der Experte: „Wenn ich zehn Nester von einem Baum entferne, habe ich nach zwei Wochen auf dem gleichen Baum wieder zehn Nester droben.“ Gelinge dennoch eine Vertreibung, entstehen neue Probleme: „Wenn ich eine Kolonie der Saatkrähen vertreibe, bekomme ich in aller Regel an mehreren Plätzen in der weiteren Umgebung neue Kolonien.“

Durch Vergrämung kommt es zu einem explosionsartigen Populationsanstieg

In den Splitterkolonien vermehren sich Krähen deutlich stärker, da sie mehr Futter und Nistplätze finden. In ungestörten Gebieten, wie im Unterallgäu, steige die Population über Jahrzehnte nur sehr langsam an, während es in Regionen, in denen die Krähen vergrämt werden, zu einer explosionsartigen Vermehrung komme, sagt Stickroth: „Man multipliziert das Problem durch das Vertreiben.“

Die Bestände in Oberbayern und Schwaben entstanden, als die Krähen Mitte des 20. Jahrhunderts aus München vergrämt wurden. Nun gebe es 35 Kolonien, die größten mit etwa 1000 Brutpaaren in Asbach-Bäumenheim, Erding und Obermeitingen. „Die Kolonie in Klosterlechfeld, ist mit Sicherheit durch irgendwelche Eingriffe an der Kolonie in Obermeitingen entstanden“, sagt der Experte.

„Es ist ein ethisches Problem, Tiere einfach abzuschießen, weil sie stören.“ Herman Stickroth, Dr. u. Dipl.-Biologe

Was können die Gemeinden also tun? Gegen die Jagd auf die Vögel gebe es mehrere Argumente, sagt der Experte. Erstens tue selbst er sich teilweise schwer, Saat- und Rabenkrähe zu unterscheiden. Die falschen Vögel könnten getötet werden. Zweitens wurde die Saatkrähe schon früher durch Bejagung fast ausgerottet und ist daher noch selten. Im Vergleich: Nach der Brutsaison gebe es in der Region 2,5 Millionen Raben-, aber nur etwa 500.000 Saatkrähen. Daraus entstehe das dritte Argument: Wenn jede Gemeinde Vögel abschießen möchte, wie wird sichergestellt, dass nicht zu viele abgeschossen werden und welche Gemeinde müsse dann darauf verzichten? Außerdem sagt Stickroth: „Es ist ein ethisches Problem, Tiere einfach abzuschießen, weil sie stören.“

Um Krähen langfristig umzusiedeln, müssen Naturbrutplätze erhalten werden

In Gersthofen und Meitingen werde mit Greifvögeln gearbeitet. Das hält die Saatkrähen effektiv aus der Innenstadt heraus: „Aber dafür haben sie am Ortsrand Kolonien. Und die zweitgrößte Kolonie, die wir gerade haben, in Asbach-Bäumenheim, ist im direkten zeitlichen Zusammenhang mit den Vergrämungsmaßnahmen in Gersthofen und Meitingen entstanden.“ In Klosterlechfeld versuche man, Bäume zu trimmen. „Aber in den Bäumen gibt es so viele Astgabeln. Das nützt überhaupt nichts.“ Um etwas zu bewirken, müsse man Bäume entfernen. Aber ist das eine Option?

Die charakteristischen Nester der Saatkrähen in der Natur. Foto: Lienert (Archiv)

Deshalb rät Stickroth: „Am besten ist, man macht so wenig wie möglich.“ Umsiedlungsversuche sollten gemeinsam mit Experten langfristig geplant und gestaltet werden. Dafür müsse die Naturbrutplätze geschützt und mehr Lebensraum in der Natur erhalten werden. „Als ich angefangen habe Vögel zu beobachten, waren Saatkrähen nahezu komplett Brutvögel der Feldflur.“ Erst die illegale Vertreibung und Bejagung habe die Vögel in die Orte getrieben.