Ein Apfelbäumchen auf Sternwallfahrt nach Klimmach

Seit acht Jahren pilgern die katholischen Pfarreien Schwabegg, Schwabmünchen und Mittelstetten stets am Kirchweihsonntag zum Heiligen Kreuz nach Klimmach. Eine Besonderheit gab es in diesem Jahr: Ein mit bunten Tüchern geschmücktes Apfelbäumchen pilgerte mit.

Das sagt der Stadtpfarrer

Ursache war die Baumpflanz-Challenge, zu der die katholische Pfarreiengemeinschaft nominiert wurde. Die zwei Ministrantinnen Lea und Marie zogen das Bäumchen im Bollerwagen von Mittelstetten nach Klimmach. Dort war es Aufhänger für die Predigt von Stadtpfarrer Christoph Leutgäb. Er erwähnte, dass der Apfel in der Bibel einen schlechten Ruf besaß, nachdem Adam und Eva von der Frucht gekostet hatten. Aber er erzählte auch von einem Apfelbaum, der mit bunten Tüchern geschmückt ein Zeichen der Hoffnung und des Willkommenseins war.

Anschließend wurde das Bäumchen nach Schwabmünchen in den Pfarrgarten gebracht und dort gepflanzt. Ein Beweisvideo gibt es im Instagram-Auftritt der Pfarreiengemeinschaft Schwabmünchen zu sehen. Jetzt ist die evangelische Gemeinde dran - sie wurde nominiert, an der Pflanzaktion mitzuwirken. (Manuela Walch)

