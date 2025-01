Eine Wahl für Menschen, die nicht wählen dürfen

Frei, geheim und gleich: So laufen die Wahlen in Deutschland ab. Das steht auf den Flugblättern zur Wahlsimulation im Mehrgenerationenhaus in Königsbrunn. Darauf ist auch zu erkennen, dass es einen gravierenden Unterschied zur tatsächlichen Bundestagswahl geben wird, wenn dort am 13. Februar abgestimmt wird. Auf den Zetteln sind die Flaggen von mehr als 60 Ländern abgedruckt. Denn bei der Simulation in Königsbrunn können diejenigen ihr Kreuz setzen, die es normal nicht dürfen: Menschen ohne deutschen Pass. Sie sollen hier eine Stimme bekommen. Johannes Kucera, der bis Ende Januar das Mehrgenerationenhaus leitete, sagt: „Viele Migrantinnen wohnen hier, arbeiten und engagieren sich sozial - dürfen aber nicht wählen, weil der Pass fehlt.“

