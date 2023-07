Straßberg

07:00 Uhr

Das neue Fahrzeug der Feuerwehr war schon im Einsatz

Plus Die Straßberger Feuerwehr ist mit ihrem neuen Löschfahrzeug schneller und flexibler in der Brandbekämpfung. Warum viele Übungsstunden der Kameraden notwendig sind.

Von Anja Fischer

Als „leistungsfähiger“ bezeichnen die beiden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Straßberg, Josef Zobel und Matthias Jakob, ihre Wehr, nachdem das neue Fahrzeug nun offiziell in Dienst gestellt wurde. „Wir haben in den vergangenen Monaten fleißig mit dem neuen Auto und etlichen enthaltenen neuen Hilfsmitteln geübt“, macht Josef Zobel deutlich. Der Übungseifer seiner Kameraden sei enorm gewesen, das Interesse an dem neuen Fahrzeug, einem Mittleren Löschfahrzeug 47/1, sei groß. „Wir haben sogar allein deswegen einige Neuaufnahmen bei uns gehabt“, freut er sich. Dabei sei der Übungsalltag anstrengender, weil wesentlich umfangreicher, geworden.

Nun könne die Freiwillige Feuerwehr Straßberg durch die neuen Atemschutzgeräte bei Brandeinsätzen sofort einen Innenangriff starten, sei flexibler in der Brandbekämpfung geworden und durch das mitgeführte Wasser im Tank könne man schneller mit dem Löschen beginnen. „Wichtig ist auch der neue ausfahrbare Lichtmast, mit dem wir Unfallstellen sofort ausleuchten können. Das macht unsere Arbeit wesentlich einfacher“, erklärt Matthias Jakob. Das neue Auto erfordere zwar mehr Wissen und Übung – erleichtere aber zugleich durch neue Gerätschaften oder praktischere Einbauten die Arbeit der Ehrenamtlichen. Damit sei ein besserer Schutz der Bevölkerung gewährleistet.

