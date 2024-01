Straßberg

12:00 Uhr

Finnin aus Straßberg: "Das Heimweh wird nie ganz aufhören"

Ritva Schultheiss ist in Helsinki aufgewachsen. Seit über 20 Jahren lebt sie in Deutschland.

Plus In der Kochserie "ErzählMahl" verrät Ritva Schultheiss, wie aus ein paar Monaten in Deutschland viele Jahre wurden. Mittlerweile mag sie sogar Saftschorle.

Die Frage bei der Ankunft, welches Haus nun das richtige ist, erübrigt sich schnell. Ritva Schultheiss hat extra eine kleine Finnland-Flagge in den Blumentopf vor ihrer Haustür im Bobinger Stadtteil Straßberg gesteckt. Damit die Redaktion direkt weiß, wo sie klingeln muss.

Schultheiss ist in der finnischen Hauptstadt Helsinki geboren und aufgewachsen, mittlerweile lebt die 48-Jährige seit über 20 Jahren in Deutschland. Mit der Redaktion kocht sie finnische Lachssuppe, dazu gibt es Brot nach einem Rezept von den finnischen Schäreninseln. Auch zu ihrem 40. Geburtstag gab es Lachssuppe mit Inselbrot, "davon schwärmen die Leute heute noch", sagt Schultheiss.

