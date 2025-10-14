Die Tram in Königsbrunn singt nicht mehr: Was Anwohner weiter von den Stadtwerken Augsburg fordern

Die Straßenbahn und die Beschwerden der Anwohner: Das drohte in Königsbrunn eine unendliche Geschichte zu werden. Vorbei ist sie noch nicht, aber es gibt eine Verbesserung. Lärm und Quietschen haben nachgelassen. Wie berichtet, hatte die Stadt Geld in die Hand genommen, um die Tramschienen zu schmieren und zu dämpfen. Als im Sommer in Augsburg Arbeiten an Weichen vorgenommen wurden, und die Bahnen der Linie 3 deshalb ohnehin stillstanden, war der Zeitpunkt gekommen: zwischen Mindelheimer und Ammerseestraße wurden Schienenstegdämpfer und Schmieranlagen montiert. Anwohner, die jahrelang über eine Einschränkung ihrer Lebensqualität klagten, sind der Stadt für die Unterstützung dankbar - aber noch nicht zufrieden. Sie kritisieren weiterhin die Stadtwerke Augsburg (SWA).

Einer von ihnen ist Torsten Seiler. Er tauscht sich mit anderen Anwohnern der Linie 3 aus und teilt auf Nachfrage der Redaktion mit: „Das Schienensingen ist meines Erachtens nicht mehr zu vernehmen.“ Das „Schienensingen“ war neben dem „Kurvenquietschen“ das Geräusch der Straßenbahn, das manche von ihnen um den Schlaf brachte. Zum „Quietschen“ sagt Seiler: „Es hat sich verbessert, aber leider immer noch nicht auf eine dauerhaft akzeptable Geräuschkulisse.“

Dieser Kritikpunkt an der Straßenbahn-Linie 3 bleibt

Hier kommt eine weitere Forderung ins Spiel, die manche Königsbrunnerinnen und Königsbrunner schon vor mehr als drei Jahren äußerten, die bislang von den SWA aber nicht erfüllt wurde. Die Tram müsse demnach auf einer Strecke von einigen hundert Metern ab der Haltestelle Augsburger Straße langsamer fahren. Der Zeitverlust, so rechneten Anwohner damals vor, würde lediglich 15 Sekunden betragen. „Aber bei Geschwindigkeitsreduzierung sind die SWA taub“, teilt Seiler nun mit. „Selbst ein Versuch wird kategorisch abgelehnt.“ Dabei könne man dabei feststellen, ob sich die Lebensqualität der Menschen in den Häusern an der Strecke verbessere, ob „Beeinträchtigungen durch Körperschall und Vibrationen“ nachlassen würden. Letztendlich gehe es um ihre Gesundheit.

Während die Betroffenen nur von einer minimal längeren Fahrzeit durch eine reduzierte Geschwindigkeit ausgehen, erteilten die SWA dieser Forderung bereits 2023 auf Nachfrage mit genau dieser Begründung eine Absage. Weniger Tempo führe zu längeren Fahr- und Reisezeiten für die Fahrgäste.

So reagiert das Netz auf die leisere Straßenbahn in Königsbrunn

In den Sozialen Medien unterscheiden sich die Meinungen zur leiseren Straßenbahn stark. Dort sind zum einen Kommentare zu lesen, die ebenfalls von einer Verbesserung berichten - teilweise ebenfalls mit Einschränkung. Ein Nutzer schrieb im September: „Die Schmierung muss noch angepasst werden. In den Kurven Mindelheimer Straße und vor der Königsallee kratzt und quietscht es teilweise, je nach Wetter, immer noch. Insgesamt aber besser als vorher.“ Zum anderen gibt es nach wie vor Stimmen, die sich an der Kritik mancher Anwohner stören. In einem Kommentar heißt es etwa: „Als ich vor 23 Jahren da gebaut habe, war die Trasse schon geplant und man konnte den Weg sehen, die sie nimmt. Ich nehme mal an, dass die wenigsten gezwungen worden sind dort hinzuziehen.“ Ein anderer Nutzer schreibt: „Eine Straßenbahn kann man halt nicht auf null Dezibel reduzieren.“

Kritik an den Geräuschen (und Kritik an der Kritik) gibt es, seit es die Straßenbahn in Königsbrunn gibt. Betroffene Anwohner stellten aber schon damals klar: „Wir sind niemals davon ausgegangen, in unseren Wohngebäuden keine Betriebsgeräusche der Straßenbahn zu hören.“ Doch Quietschgeräusche und der Körperschall, der über den Boden in die Häuser übertragen werde, mindere ihre Lebensqualität.