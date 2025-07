Gelungene Premiere im Infopavillon 955

Mit viel Schwung und großer Spielfreude eröffnete das Streichorchester der Musikschule Königsbrunn unter der Leitung von Elisabeth Petz sein erstes eigenes Konzert im Infopavillon 955. Bislang waren die Streicherinnen und Streicher nur mit Einzelbeiträgen im Rahmen großer Musikschulkonzerte zu hören – doch diesmal stand das Ensemble mit einem kompletten Programm auf der Bühne. Die Zuschauer erlebten ein Konzert voller Klangfreude und Teamgeist.

Funke springt schnell über

Vor voll besetzten Reihen zeigten die jungen und erwachsenen Musikerinnen und Musiker, unterstützt von den Lehrkräften Lilianne Enzler und Kirstin Arndt, wie vielseitig ein Streichorchester klingen kann: Klassik, Pop, Heavy Metal, Folklore – alles war dabei. Petz dankte zunächst der Stadt Königsbrunn für die Möglichkeit, in dem großzügigen Pavillon auftreten zu dürfen – eine schöne Alternative zum kleinen Saal der Musikschule. Schon mit dem ersten Stück, der „Italian Suite“ von Sheila Nelson, sprang der Funke über. Ein Höhepunkte folgte, als die jüngsten Geigenschülerinnen und -schüler – liebevoll „Fröhliche Streicher“ genannt – auftraten. Mit viel Eifer spielten sie gemeinsam mit dem Orchester Stücke wie „What Can the Matter Be?“ und „Deep in the Forest“.

Musikalische Vielfalt

Spannend wurde es mit der gefühlvollen Streichversion von „Nothing Else Matters“ von Metallica – ein stilistischer Ausflug, der hervorragend ankam. Auch „As Tears Go By“, „Morning Has Broken“ und fröhliche „Fiddle Tunes“ sorgten für Stimmung. Mit „Pizz-a-Tango“ – gezupft statt gestrichen – und dem melancholischen „Roses and Thorns“ bewies das Orchester seine musikalische Vielfalt. Den Abschluss bildete das energiegeladene „Wildfire“ von Kathryn Giesinger. Das Publikum verabschiedete das Orchester mit herzlichem Applaus. Ein besonderer Dank ging an Elisabeth Petz, die mit viel Herzblut durch den Abend führte – unterstützt von Musikschulleiter Robert Weisser am Cello.