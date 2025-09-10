Streit um Labrador: Besitzer erhebt schwere Vorwürfe gegen Tierheim

„Ich werde alles unternehmen, um meinen Labrador zurückzubekommen“, sagt Roland Ernst. Der Königsbrunner wirft dem Tierheim Lecharche in Friedberg, in dem er seinen acht Monate alten Hund abgegeben wollte, vor, ihm das Tier vorenthalten, ihn über dessen Aufenthaltsort getäuscht und den Hund inzwischen weitervermittelt zu haben. Sabine Gassner und Heinz Paula vom Tierheim Lecharche betonen hingegen, dass der Hund nie in die Obhut des Tierheims gelangt sei.

Ein ehrenamtlicher Helfer sagt, dass ihm das Tier übereignet wurde – er habe daraufhin ein neues Zuhause für den Labrador gesucht. „Ich habe am 24. August den Hund ins Tierheim gebracht, weil meine Lebensgefährtin einen Anfall bekommen hat. Wir dachten, er sei durch den Hund, durch die Haare, ausgelöst worden“, erklärt Ernst die Abgabe des Hundes. Eine Verzichtserklärung, wie sie bei der Abgabe eines Tieres im Tierheim üblich ist, habe er nach eigenen Angaben nie unterschrieben. Im Krankenhaus erhielt Ernsts Lebensgefährtin die Diagnose COPD – eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung, so Ernst. Als feststand, dass die Hundehaare nicht der Auslöser waren, wollte er seinen Labrador aus dem Tierheim Lecharche zurückholen.

Ernst spricht von widersprüchlichen Aussagen der Tierheimmitarbeitenden.

Das Tierheim, so Ernsts Vorwürfe, wollte ihm den Hund nicht zurückgeben. „Es hat geheißen, dass der, der mit den Hunden spazierengeht, den Hund für eine Nacht mit nach Hause nimmt, und am nächsten Tag war er verschwunden.“ Ihm sei mitgeteilt worden, dass sich das Tier nicht im Tierheim befinde, sondern bei der Schwester eines Mitarbeiters. Auf Nachfrage habe der Mitarbeiter jedoch erklärt, er habe gar keine Schwester, berichtet Ernst von der Kommunikation mit dem Tierheim. Auf diesen konkreten Vorwurf geht das Tierheim nicht ein.

„Ich habe die ganzen Papiere dabei gehabt: Impfpass, Kaufvertrag und Abstammungsurkunde“, so Ernst. „Ich habe den als Baby mit zehn Wochen bekommen, der Hund hat 2500 Euro gekostet, ich will meinen Hund wieder.“ Die Kommunikation sei nicht streitfrei verlaufen, sagt Ernst. Wo sich der Hund aktuell aufhalte, wisse er nicht. Er hoffe, dass jemand den Hund erkenne und er ihn so zurückbekomme. Denn er habe, so sagt er, eine SMS erhalten, in der mitgeteilt worden sei, dass der Hund vermittelt worden sei und er jede Kontaktaufnahme einstellen solle.

Das Tierheim sagt, Ernst habe den Hund bei einem Ehrenamtlichen abgegeben.

Dass Roland Ernst seinen Labrador am 24. August im Tierheim Lecharche abgeben wollte, bestätigte Sabine Gassner, Geschäftsführerin der Einrichtung. Laut Vorschrift dürfe ein Tier jedoch nicht spontan abgegeben werden, sagt sie: „Einen für eine geregelte Abgabe von Tieren aller Art aber immer notwendigen Termin hat er für den nächsten Tag, also 25. August, erhalten.“ Nach ihrem Informationsstand habe Roland Ernst vor dem Tierheimgelände auf der Straße einen ehrenamtlichen Gassigeher getroffen, der ihm spontan Hilfe angeboten habe. Ernst habe daraufhin dieser Person den Labrador samt Impfpass übergeben, so Gassner.

Die ehrenamtlichen Gassigeher seien keine Mitarbeiter des Tierheims und daher nicht befugt, im Namen der Einrichtung eine Tierannahme vorzunehmen, erklärt Gassner mit Verweis auf die geltenden Vorgaben des Abgabeverfahrens. Eine Abgabe im Tierheim sollte ausschließlich über eine ausgebildete und fest angestellte Tierpflegerin erfolgen: „Der Vorgang hat mit dem Tierheim gar nichts zu tun“, argumentiert sie.

„Das Tierheim hat damit nichts zu tun“, sagt auch der ehrenamtliche Gassigeher. Er möchte anonym bleiben, da die Kontaktaufnahmen im Streit geendet haben sollen. Er habe mitbekommen, dass Ernst den Hund so schnell wie möglich abgeben wollte. Als eine Tierheimmitarbeiterin dem Besitzer wiederholt erklärt habe, dass eine spontane Abgabe nicht möglich sei, und dieser dann meinte, er „weiß, was er dann tun muss“, habe der Ehrenamtliche seine Hilfe angeboten. Er habe befürchtet, dass der Hund ausgesetzt werden könnte.

Der Ehrenamtliche sagt, Ernst habe ihm den Hund übereignet.

Zuerst habe er angeboten, den Hund für eine Nacht zu übernehmen, damit der Besitzer am nächsten Tag die offizielle Abgabe erledigen könnte. Als dieser ablehnte, weil er am nächsten Tag keine Zeit habe, der Hund aber dennoch weg müsse, bot der Ehrenamtliche an, bei der Weitervermittlung zu helfen, berichtet er. Der Besitzer habe zugestimmt, ihm den Impfpass übergeben und damit den Hund übereignet. Über den Kontakt einer zweiten Person seien schließlich hundeerfahrene Leute gefunden worden, die den Labrador aufgenommen haben.

Als er erfahren habe, dass der Besitzer den Hund zurückwolle, habe er versucht, die Situation am Telefon zu erklären, sei dabei jedoch in aggressivem Ton bedroht worden. Die SMS habe er als letzten Klärungsversuch verschickt. Den Aufenthaltsort des Hundes wolle er aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen nicht preisgeben, sagt der Ehrenamtliche.

Roland Ernst erklärt, dass er die Weitervermittlung nicht akzeptieren werde, und sieht immer noch das Tierheim Lecharche in der Schuld. Zu seiner Anwältin sowie zur Polizei habe er bereits Kontakt aufgenommen und plane, demnächst Strafanzeige zu erstatten. Das bestätigt die Polizeiinspektion Bobingen. „Wenn nötig, werde ich vor Gericht ziehen, um meinen Hund zurückzubekommen“, sagt er. Der Ehrenamtliche sagt, er habe bereits mit der Polizei über den Fall gesprochen. Sollte sich die Situation nicht friedlich klären lassen, wolle auch er Anzeige wegen Bedrohung erstatten.