„Schmieden Sie das Eisen, wenn es kalt ist!“

Warum, glauben Sie, sind Eltern von Teenagern besonders stark gefordert?

ACHIM FRIEDRICH: Mit der Pubertät der eigenen Kinder werden Selbstverständlichkeiten und Routinen in Familie und Erziehung infrage gestellt. Jugendliche hinterfragen den Familienalltag, ebenso die Eltern in ihrer Rolle und als Person.

Was raten Sie allgemein im Umgang mit Teenagern?

FRIEDRICH: Die Pubertät der Kinder ist eine besondere und spannende Zeit, auf die man sich freuen darf. Präsenz, Humor und eine gute Portion Gelassenheit können hilfreich sein.

Was macht einen normalen Teenager aus?

FRIEDRICH: Die Pubertät ist eine Zeit der Veränderung und kann als eine der größten Krisen im Leben bezeichnet werden. Stellen Sie sich vor, Ihr Gehirn beginnt sich umzustrukturieren. Die Proportionen Ihres Körpers verändern sich. Die Geschlechtsreife beginnt und bringt Fragen der Sexualität mit sich. Darüber hinaus sollen Sie sich mit den Fragen Beruf, Familie und Zukunft beschäftigen. Klingt nach Überforderung.

Wie sprechen Eltern richtig mit Teenagern? Und welchen Ton oder welche Aussagen sollte man vermeiden?

FRIEDRICH: Zunächst ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben. Nicht nötig ist es, von den Jugendlichen dies oder jenes erfahren zu wollen. Eltern sollten von sich erzählen, von ihrem Alltag und ihren Lebensfragen. Wenn ich mich mitteile, dann vermittle ich, dass mir mein Gegenüber wichtig ist.

Welche Fehler machen Eltern häufig im Umgang mit Teenagern?

FRIEDRICH: Konflikte entstehen dann, wenn Eltern kein Verständnis für die Lebensphase ihrer Kinder haben und kein Vertrauen entwickeln.

Woran erkennt man, dass ein unzugänglicher Teenager ernsthafte Probleme hat, oder ob das Kind nur seine Ruhe will?

FRIEDRICH: Immer dann, wenn sich das Wesen der Jugendlichen zu verändern beginnt, wenn körperliche Auffälligkeiten zu verzeichnen sind oder wenn Pflichten wie der regelmäßige Schulbesuch nicht mehr eingehalten werden.

Auch das Gegenteil kann geschehen – dass Teenager Konflikte provozieren. Wie reagieren Eltern richtig?

FRIEDRICH: Zunächst einmal die Ruhe bewahren und nicht eskalieren. Emotional lassen sich keine guten Gespräche führen. Beenden Sie die Situation. Kommen zu einem späteren Zeitpunkt auf das Thema zurück. „Schmieden Sie das Eisen, wenn es kalt ist!“

Teenager probieren Dinge aus, von denen die Eltern nichts halten. Was sollte man zulassen, wo sollte man Grenzen ziehen?

FRIEDRICH: Mit Jugendlichen gilt es, Vereinbarungen zu treffen. Es kann ausgehandelt werden, welche Weggehzeiten in Ordnung sind. Verbote bei Alkohol oder Zigaretten sind verständlich, aber wenig hilfreich. Auch hier kann das gemeinsame Gespräch helfen, sowie das eigene Vorbild. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser.

Wie setzen Eltern diese Grenzen durch?

FRIEDRICH: Verbote können bei Jugendlichen schwer überprüft werden. So brechen Jugendliche die Regeln und es folgt keine Konsequenz. Lieber keine Verbote, sondern Vereinbarungen vor einer Party treffen und diese schriftlich fixieren.

Auch der Medienkonsum von Heranwachsenden sorgt viele Eltern. Wann müssen sie einschreiten?

FRIEDRICH: Die digitale Welt ist fester Bestandteil des Lebens Jugendlicher. Die notwendige Medienkompetenz ist in jüngeren Jahren zu erlernen. Medienkonsum kann auch Suchtcharakter haben, dann gilt es, sich professionelle Hilfe zu holen. Wenn die Jugendlichen reale Freundeskontakte haben, die schulischen Herausforderungen gut meistern und vielleicht sogar Sport treiben, dann ist alles in Ordnung.

Was tun, wenn das Kind fragwürdige Freunde oder Partner hat?

FRIEDRICH: Es stimmt schon, Jugendliche sind auf der Suche nach ihrem eigenen Lebensentwurf und interessieren sich deshalb für andere Lebensentwürfe. Aber in der Regel treffen sich auch Teenager lieber mit Gleichgesinnten als mit schrägen Typen. Wenn also ihr Teenager okay ist, dann darf man sich mal wundern, aber man muss nicht den Teufel an die Wand malen.

Von wem können sich Eltern helfen lassen?

FRIEDRICH: Eltern müssen nicht die alleinigen Ansprechpartner für die Jugendlichen sein. Holen Sie sich Hilfe und Unterstützer: Etwa Paten, Lehrer, Freunde oder Trainer, denen Sie vertrauen.

Zur Person: Achim Friedrich ist Pädagoge. Er leitet das Familienbüro der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Schwabmünchen und auf dem Lechfeld.