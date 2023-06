Stromverteilerkasten brennt: 5000 Euro Schaden

Vermutlich löste ein technischer Defekt das Feuer in Großaitingen aus.

Ein Stromverteilerkasten in der Bahnhofstraße in Großaitingen hat am Dienstag, gegen 12.30 Uhr, gebrannt. Ursache für den Brand ist wohl ein technischer Defekt, vermutet die Polizei. Die Feuerwehren Großaitingen, Wehringen und die Werksfeuerwehr Industriepark Bobingen konnten das Feuer schnell löschen und dadurch ein Übergreifen auf das unmittelbar angrenzende Gebäude verhindern. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro. (AZ)