Nach Suche mit Hunden, Hubschrauber, Tauchern: Frau aus Wehringen wird immer noch vermisst

Eine große Suchaktion hat bislang keinen Erfolg gebracht: In Wehringen wird seit Freitag eine Frau vermisst. Bisher ist sie nicht wieder aufgetaucht. Sie war zuletzt am Freitagvormittag an ihrer Wohnadresse gesehen worden. Angehörige hatten sie dann als vermisst gemeldet. Die Polizei hat inzwischen mit Polizeihunden, einem Hubschrauber, einer Drohne und Tauchern nach ihr gesucht, sie aber nicht gefunden, wie eine Nachfrage unserer Redaktion ergeben hat.

Die Vermisste aus Wehringen hat vermutlich einen Rucksack dabei

Zu Gesundheitszustand und aktuellem Aufenthaltsort gibt es demnach keine Anhaltspunkte. Die Frau ist laut Polizei 60 Jahre alt, 1,65 Meter groß und wiegt etwa 70 Kilo. Sie hat eine kräftige Statur und dunkelblondes Haar. Möglicherweise trägt sie Wanderschuhe und hat einen Rucksack dabei. Mehr ist über die Bekleidung der Frau nicht bekannt.

Diese Frau aus Wehringen wird vermisst. Foto: Polizei Bobingen

Wer Hinweise zum Verbleib der Vermissten machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter Telefon 08234/96090 oder dem Polizeinotruf 110 zu melden. (mjk)