Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Suche mit Hund, Hubschrauber, Tauchern: Frau aus Wehringen noch immer vermisst

Wehringen

Nach Suche mit Hunden, Hubschrauber, Tauchern: Frau aus Wehringen wird immer noch vermisst

Die Polizei hat bereits im großen Stil nach ihr gesucht. Dennoch wird eine Frau aus Wehringen nach wie vor vermisst.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht eine vermisste Frau aus Wehringen.
    Die Polizei sucht eine vermisste Frau aus Wehringen. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Eine große Suchaktion hat bislang keinen Erfolg gebracht: In Wehringen wird seit Freitag eine Frau vermisst. Bisher ist sie nicht wieder aufgetaucht. Sie war zuletzt am Freitagvormittag an ihrer Wohnadresse gesehen worden. Angehörige hatten sie dann als vermisst gemeldet. Die Polizei hat inzwischen mit Polizeihunden, einem Hubschrauber, einer Drohne und Tauchern nach ihr gesucht, sie aber nicht gefunden, wie eine Nachfrage unserer Redaktion ergeben hat.

    Die Vermisste aus Wehringen hat vermutlich einen Rucksack dabei

    Zu Gesundheitszustand und aktuellem Aufenthaltsort gibt es demnach keine Anhaltspunkte. Die Frau ist laut Polizei 60 Jahre alt, 1,65 Meter groß und wiegt etwa 70 Kilo. Sie hat eine kräftige Statur und dunkelblondes Haar. Möglicherweise trägt sie Wanderschuhe und hat einen Rucksack dabei. Mehr ist über die Bekleidung der Frau nicht bekannt.

    Diese Frau aus Wehringen wird vermisst.
    Diese Frau aus Wehringen wird vermisst. Foto: Polizei Bobingen

    Wer Hinweise zum Verbleib der Vermissten machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter Telefon 08234/96090 oder dem Polizeinotruf 110 zu melden. (mjk)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden