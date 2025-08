SV Untermeitingen neuer Landkreismeister im Stockschießen

Spannung bis zur letzten Kehre: Der neue Landkreismeister im Stockschießen 2025 heißt SV Untermeitingen. In einem hochklassigen und dramatischen Turnier setzte sich der Gastgeber denkbar knapp gegen den Titelverteidiger TSV Dinkelscherben durch – beide Moarschaften hatten am Ende 20:4 Punkte auf dem Konto. Den entscheidenden Ausschlag gaben letztlich zwei Stockpunkte: Mit 55:53 entschied Untermeitingen das Duell um den Meistertitel für sich und holte damit auch den begehrten Landkreispokal.

Turnier auf höchstem sportlichem Niveau

Die 31. Meisterschaft, organisiert vom Eisstocksportkreis 402 Schwaben, wurde in diesem Jahr auf den heimischen Bahnen des SV Untermeitingen ausgetragen. Insgesamt gingen 13 Moarschaften an den Start – trotz wechselhaften Wetters entwickelte sich ein Turnier auf höchstem sportlichem Niveau. Schon in den ersten Runden kristallisierten sich vier Favoriten heraus: Der Vorjahressieger TSV Dinkelscherben, Gastgeber SV Untermeitingen sowie die beiden Teams des ESV Gersthofen I und III. Alle vier starteten mit starken Leistungen in den Wettbewerb und hielten sich zunächst schadlos. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen bahnte sich an. Im weiteren Turnierverlauf mussten die Gersthofener Mannschaften jedoch Niederlagen gegen die beiden späteren Finalisten hinnehmen und verabschiedeten sich damit aus dem Titelrennen. Somit lief alles auf ein Duell zwischen Dinkelscherben und Untermeitingen hinaus.

Entscheidung im letzten Spiel

Im letzten Spiel fiel dann die Entscheidung: Die Moarschaft aus Dinkelscherben lag bis zur letzten Kehre in Führung, doch die Gastgeber bewiesen Nervenstärke und drehten die Partie in letzter Minute – ein Sieg, der letztlich den Ausschlag für den Gewinn des Pokals gab. Endplatzierungen: 1. SV Untermeitingen, 2. TSV Dinkelscherben, 3. ESV Gersthofen III, 4. ESV Gersthofen I, 5. TSV Firnhaberau, 6. TSV Zusmarshausen, 7. TSV Kriegshaber, 8. StS Bonstetten, 9. SV Adelsried, 10. ESV Gersthofen II, 11. CSC Batzenhofen/Hirblingen, 12. SV Cosmos Aystetten, 13. Osram Schwabmünchen.

