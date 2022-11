Schwabmünchner für Deutschland und Bayern am Start

Drei Kämpferinnen und Kämpfer der Sportschule Chon-Ji waren für das deutsche und das bayerische Team beim Worldcup im Taekwon-Do am Start.

Mit einem zwölfköpfigen Athletenteam startete der Taekwon-Do-Landesverband ITF Bayern beim diesjährigen Worldcup im Taekwon-Do des Weltverbandes International Taekwon-Do Federation (ITF). Der Kader rekrutierte sich aus Sportlern der bayrischen Mitgliedsvereine Miesbach, Pfronten, Fürth und Schwabmünchen und wurde von den Schwabmünchner Schulleitern Saskia und Guido Blätz als Teamcoaches für das gesamte bayrische Team betreut.

Die Schwabmünchner Athleten Nils Paetzold und Keyhan Afkhami starteten für das bayrische Team; Luca Ziegler aus Schwabmünchen durfte im Nationalteam von Deutschland starten. Die Wettkampfklassen waren bei einer Gesamtteilnehmerzahl von über 1300 Athleten aus 123 Teams aus 52 Nationen durchwegs sehr stark besetzt, somit war der Weg zu den begehrten Medaillenplätzen sehr weit.

"Das Niveau war wie erwartet sehr hoch. Jede Begegnung hatte ein Final-Niveau", so Betreuer Guido Blätz. So unterlag die jugendliche Luca Ziegler im Kampf gegen die später Drittplatzierte Slowakin und belegte den fünften Platz. Im Formenlauf schied sie bereits in der ersten Runde aus. Keyhan Afkhami konnte gegen einen starken Gegner aus Italien deutlich gewinnen, unterlag jedoch dem Vize-Worldcup-Sieger aus Rumänien in der zweiten Runde. Nils Paetzold konnte gegen seinen Gegner aus Dänemark wie auch in der zweiten Runde gegen einen schwedischen Athleten siegen. Er scheiterte in der dritten Runde an seinem Gegner aus der Ukraine, der bedingt durch ein Freilos konditionell im Vorteil war.

Saskia und Guido Blätz hoben die hervorragenden Leistungen aller bayrischen Sportler und Sportlerinnen sowie das tolle Teamverhalten hervor. Zudem wurde mit insgesamt zwei Bronzemedaillen und einer Silbermedaille des bayrischen Teams ein starkes Ergebnis erzielt.