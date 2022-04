Drei Schwarzgurt-Trägerinnen aus Schwabmünchen

In Schwabmünchen fanden Prüfungen für Schwarzgurte im Taekwondo statt. Mit dabei waren auch drei heimische Sportlerinnen.

Die erste Internationale Schwarzgurtprüfung 2022 des WMAC (World Martial Arts Committee) fand in Schwabmünchen statt. Drei Sportlerinnen des TSV Schwabmünchen stellten sich der Herausforderung und wurden in knapp fünf Stunden in allen Bereichen der Sportart Taekwondo geprüft. Jana Heiß (3. Dan), Sarah Büttner und Aylin Albayrak (jeweils 2. Dan) legten erfolgreich ihre Prüfungen ab.

Dabei mussten die Prüflinge zunächst eine theoretische Prüfung, bestehend aus über 65 Fragen rund um Taekwondo, ablegen. Auch allgemeines, medizinisches und trainingsbezogenes Wissen wurde abgefragt. Anschließend gab es eine zehnminütige mündliche Prüfung, bei der es um verschiedene Themen des Trainingsaufbaus ging. Danach mussten die Prüflinge eine praktische Unterrichtseinheit nach Aufgabenstellung des Prüfungsgremiums gestalten. War dies geschafft, mussten alle Hand- und Fußtechniken gezeigt und richtig benannt werden.

Beim praktischen Teil ging es dann ans Eingemachte: Sämtliche Taekwondo-Hyongs (Bewegungsabläufe) mussten vorgetragen werden, die Prüflinge mussten in verschiedenen Kampfvarianten ran, unterschiedliche Techniken demonstrieren, Liegestütze und Sit-ups machen und auch der Bruchtest durfte nicht fehlen. Zum Schluss folgte die zeremonielle Übergabe der Prüfungsschwerter und Urkunden.

Die Prüfer waren am Ende voll des Lobes nicht nur für die drei Schwabmünchner Schwarzgurtträger, sondern auch für die Organisation der Veranstaltung, für die Thomas Heiß zuständig war.