Sportschule Chon-Ji räumt bei Bayerischen Meisterschaften ab

Groß aufgetrumpft hat die Schwabmünchner Sportschule Chon-Ji bei den Bayerischen Meisterschaften im Taekwondo.

Ihren bislang größten Erfolg bei einer offenen Bayerischen Meisterschaft feierte die Schwabmünchner Sportschule Chon-Ji in München. Mit 28 Sportlern war man am Start und belegte mit 22 Gold-, sieben Silber- und 20 Bronzemedaillen mit großem Abstand den ersten Platz in der Vereinswertung.

Von den insgesamt 257 Starterinnen und Startern gingen auch zwei österreichische und ein Schweizer Klub an den Start. „Unsere Schüler konnten hervorragende Platzierungen erreichten, im Kampf, wie auch im Formenlauf“, freut sich Guido Blätz, Schulleiter der Sportschule. Auch die Trainer Nils Paetzold, Keyhan Afkhami und Robert Laum gingen an den Start und überzeugten mit vorderen Plätzen. Erfolgreichster Sportler war Maximilian Stauss, der in allen drei Disziplinen, Formenlauf, Bruchtest und Kampf, den bayerischen Meistertitel erkämpfte.

Die Erfolge im Formenlauf: 1. Plätze: Leopold Blätz, Luca Ziegler, Nils Paetzold, Maximilian Stauss, Raphael Schork, Kubilay Usta, Keyhan Afkhami und Merle Rauscher; 2. Plätze: Lea Gattinger, Henry Speer, Max Bertele, Elias Speer und Ilaria Usai; 3. Plätze: Fabian Stauss, John-Mathis Bedime, Oscar Wiblishauser, Nadine Wörrle, Tanja Schöffel, Jannick Liedtke, Lukas Rosengart, Michael Covelli, Darline Springer und Dilara Usta.

Die Erfolge im Kampf: 1. Plätze: Fabian Stauss, Michael Covelli, Max Bertele, Maximilian Stauss, Jannick Liedtke, Elias Speer, Oscar Wiblishauser, Kubilay Usta, Keyhan Afkhami, Nils Paetzold, Berfin Karatas, Nadine Wörrle und Luca Ziegler; 2. Platz: Leopold Blätz; 3. Plätze: Lukas Rosengart, John-Mathis Bedime, Raphael Schork, Henry Speer, Ben Kaufinger, Robert Laum, Ilaria Usai, Nina Gerhardt, Dilara Usta und Aurelia Bauer.

Die Erfolge im Bruchtest: 1. Platz: Maximilian Stauss, 2. Platz: Merle Rauscher. (SZ)