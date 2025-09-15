Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Tafel Schwabmünchen besucht den Augsburger Zoo

Schwabmünchen

Ein tierisch toller Tag im Augsburger Zoo

40 Kinder sind mit ihren Betreuern bei diesem Ausflug der Tafel im Rahmen des Ferienprogramms Schwabmünchen an Bord.
    • |
    • |
    • |
    Die Reisegruppe aus Schwabmünchen vor der Rückfahrt. Die Sicherheitswesten hatte ein Sponsor zur Verfügung gestellt.
    Die Reisegruppe aus Schwabmünchen vor der Rückfahrt. Die Sicherheitswesten hatte ein Sponsor zur Verfügung gestellt. Foto: Peter Wyss für die Schwabmünchner Tafel

    Die schon traditionelle Fahrt der Schwabmünchner Tafel hat diesmal 40 Kinder und zehn Betreuer in den Tierpark nach Augsburg geführt. Der Ausflug war eingebettet in das Ferienprogramm der Stadt Schwabmünchen.

    Führung durch Mitarbeiter des Zoos

    Die Teilnehmer erlebten zunächst eine Führung durch Mitarbeiter des Zoos. Zwischendurch tobten sich die Kinder auf dem großen Spielplatz aus, ehe sie noch weitere Tierbeobachtungen machten. Alle Teilnehmer waren sich einig: Das war ein toller Tag. Organisatoren der Ausfahrt waren Hanni Tiedemann und Peter Wyss. (AZ)

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden