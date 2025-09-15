Ein tierisch toller Tag im Augsburger Zoo

Die schon traditionelle Fahrt der Schwabmünchner Tafel hat diesmal 40 Kinder und zehn Betreuer in den Tierpark nach Augsburg geführt. Der Ausflug war eingebettet in das Ferienprogramm der Stadt Schwabmünchen.

Führung durch Mitarbeiter des Zoos

Die Teilnehmer erlebten zunächst eine Führung durch Mitarbeiter des Zoos. Zwischendurch tobten sich die Kinder auf dem großen Spielplatz aus, ehe sie noch weitere Tierbeobachtungen machten. Alle Teilnehmer waren sich einig: Das war ein toller Tag. Organisatoren der Ausfahrt waren Hanni Tiedemann und Peter Wyss. (AZ)

