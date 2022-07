Neue Kindertagesstätte in Hilftenfingen: das "Haus für Kinder"

In Hiltenfingen wird eine neue Kindertagesstätte eingeweiht. Am Wochenende findet ein Tag der offenen Tür im "Haus für Kinder" statt. Zum Programm und Bauprojekt.

Einen kleinen Rekord nennt Hiltenfingens Bürgermeister Robert Irmler, was auf dem Gelände am Schulweg passiert ist: Im Haus für Kinder werden die ersten Kinder betreut. Damit vergingen nur 25 Monate von der Planung bist zur Nutzungsübernahme.

Lichtdurchflutet präsentieren sich die Gruppenräume des "Haus für Kinder" in Hiltenfingen. Foto: Melanie Schiele

„Das haben wir dem herausragenden Zusammenspiel aller Gewerke auf der Baustelle zu verdanken“, ist Irmler überzeugt. „ Corona und Materialknappheit hätten vieles erschweren müssen, aber die Kommunikation und die gegenseitige Hilfe der Handwerksbetriebe untereinander war beispielhaft. Dafür sagen wir als Gemeinde herzlichen Dank.“

Bauprojekt in Hilftenfingen: das "Haus für Kinder"

Spatenstich für das Haus für Kinder war am 13. Juli 2021, etwas mehr als ein Jahr später, am 22. Juli 2022, wird Einweihung gefeiert. Dann haben Interessierte die Möglichkeit, das Haus für Kinder unter die Lupe zu nehmen und zu besichtigen: die drei Gruppenräume im Erdgeschoss, den Krippenraum im Obergeschoss, außerdem Essbereich, Küche, Personalräume, Elternlounge und natürlich den Mehrzweckraum im Obergeschoss, der auch für Gemeindesitzungen genutzt werden kann.

Die schlichte Bauform des neuen "Haus für Kinder" und die Fassade aus Holz fügen sich gut in die Umgebung ein. Auch im Inneren dominiert der Werkstoff Holz. Foto: Melanie Schiele

Auch der Bestandskindergarten öffnet zum Tag der offenen Tür, denn dieser bildet mit dem neu errichteten Gebäude zusammen das Haus für Kinder. Die beiden Gebäude werden über einen gläsernen Durchgang verbunden, sodass die Kinder zwischen den beiden Gebäudeteilen ihres Hauses hin- und herwandern können. Denn das Haus für Kinder wird teiloffen geführt. „Jedes Kind kommt in einer festen Gruppe an, kann im Tagesverlauf aber auch Angebote in den anderen Gruppen nutzen oder einfach nur Freunde besuchen“, erklärt Rebecca Triendl, Leiterin am Haus für Kinder. Sie ist zusammen mit 16 pädagogischen Fachkräften für die Kinder da.

Weitere Renovierung am "Haus für Kinder" 2022

Die Arbeiten am Haus für Kinder sind noch nicht komplett abgeschlossen. Es fehlen etwa noch die Außenanlagen. Und auch der Bestandskindergarten wird ab Herbst umgebaut. Dort entsteht ein großer Gruppenraum, ein Kinderatelier und auch der Krippenraum wird neu aufgeteilt.

Das Kinderbad der neuen Kindertagesstätte. Foto: Melanie Schiele

Folgende Plätze gibt es in den Gruppen:

Grün: zwölf Plätze (Krippe von elf Monaten bis drei Jahre)

Lila: zehn Plätze (Krippe von elf Monaten bis drei Jahre)

Orange: 18 Plätze (Kombigruppe von 2,6 bis vier Jahre)

Blau: Regelgruppe mit 25 Plätzen

mit 25 Plätzen Gelb: Regelgruppe mit 25 Plätzen

mit 25 Plätzen Rot: Regelgruppe mit 25 Plätzen

mit 25 Plätzen Alle Gruppen: Es können drei Inklusionsplätze beansprucht werden.

Zoe spielt im "Haus für Kinder" in Hiltenfingen gerne in der Puppenstube. Foto: Melanie Schiele

Einweihung und Tag der offenen Tür im "Haus für Kinder"

Das Haus für Kinder ist seit 1. Juli mit Leben gefüllt, denn die erste Gruppe wird dort schon betreut. Am Freitag, 22. Juli 2022, wird es dann auch offiziell eingeweiht. Geladene Gäste und Kinder ziehen um 10.30 Uhr in einem Festzug von der Schule zum Kindergarten. Dort gibt es einen Empfang im Mehrzweckraum: Architekt Gerhard Birkle übergibt den Schlüssel symbolisch an die Kinder, der katholische und der evangelische Pfarrer segnen das Gebäude. Im Anschluss werden die Festgäste begrüßt, es folgen Grußworte und Festreden sowie eine Besichtigung der Räumlichkeiten.

Rebecca Triendl ist die Leitung des "Haus für Kinder". Foto: Melanie Schiele

Ab 12 Uhr öffnet das Haus für Kinder dann für alle Interessierten. Bis 18 Uhr haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, die neuen Räumlichkeiten kennenzulernen. An diesem Tag kann auch das Catering des Kindergarten getestet werden. Außerdem sorgen die Eltern für Kaffee und ein Kuchenbüfett.

Und weil der Tag auch für die kleinen Besucherinnen und Besucher ein ganz besonderer werden soll, ist für Kinder Folgendes geplant: Sie können sich schminken lassen, auf der Hüpfburg toben, Riesenseifenblasen machen, Malerhüte falten oder am Bobbycar-Rennen teilnehmen. Und um 13.30 Uhr veranstaltet die Raiffeisenbank einen bunten Ballonstart.