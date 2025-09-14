Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Tag des offenen Denkmals in Grimoldsried 2025: Ein Raubmord und historische Gebäude

Grimoldsried

Die alte Schule, das Pfarrhaus und ein Raubmord in Grimoldsried

Zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals standen in Grimoldsried das alte Pfarrhaus und das Schulgebäude im Mittelpunkt. Außerdem ging es um einen Mord.
Von Karin Marz
    • |
    • |
    • |
    Vom Historiker Reinhold Lenski gab es einen kurzweiligen Vortrag über das ehemalige Pfarrhaus.
    Vom Historiker Reinhold Lenski gab es einen kurzweiligen Vortrag über das ehemalige Pfarrhaus. Foto: Karin Marz

    Einen interessanten Einblick in historische Gebäude und viele geschichtliche Informationen gab es im Mickhauser Ortsteil Grimoldried am Tag des offenen Denkmals am Sonntag. Nachdem im vergangenen Jahr bereits eine Kirche und zwei Kapellen besichtigt werden konnten, gab es dieses Jahr in Grimoldsried erneut die Möglichkeit, Einblicke in zwei denkmalgeschützte Gebäude zu erhalten: Die mehr als 100 Jahre alte Schule sowie das barocke ehemalige Pfarrhaus konnten von außen in Begleitung des Historikers Reinhold Lenski und den Eigentümern besichtigt werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden