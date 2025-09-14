Die alte Schule, das Pfarrhaus und ein Raubmord in Grimoldsried

Einen interessanten Einblick in historische Gebäude und viele geschichtliche Informationen gab es im Mickhauser Ortsteil Grimoldried am Tag des offenen Denkmals am Sonntag. Nachdem im vergangenen Jahr bereits eine Kirche und zwei Kapellen besichtigt werden konnten, gab es dieses Jahr in Grimoldsried erneut die Möglichkeit, Einblicke in zwei denkmalgeschützte Gebäude zu erhalten: Die mehr als 100 Jahre alte Schule sowie das barocke ehemalige Pfarrhaus konnten von außen in Begleitung des Historikers Reinhold Lenski und den Eigentümern besichtigt werden.
Grimoldsried
