Begeisternde Tänze in Königsbrunn

Zum zweiten Mal richtete der dancepoint Tanzclub die Süddeutschen Meisterschaften aus.

Bereits zum zweiten Mal richtete der mittlerweile für seine Großveranstaltungen bekannte Tanzclub „dancepoint“ in seinem Klubheim in Königsbrunn die Süddeutschen Meisterschaften in den Standard- und Lateintänzen aus. Dabei nahmen 50 Tanzpaare aus dem gesamten Süddeutschen Raum teil. In sechs Klassen wurde an zwei Turniertagen Tanzsport der Extraklasse gezeigt. Drei Junioren- und drei Masterklassen waren am Start. Dabei sei das sportliche Niveau sehr hoch gewesen, bestätigte der Präsident des Clubs, Udo Wendig. Um einen Vergleich zu ziehen, sagte er: „Würden unsere Juniorenpaare bei der Fernsehsendung ’Let‘s Dance’ mitmachen, würden sie alles in Grund und Boden tanzen.“

Stolz aufs eigene Paar

Rund vier- bis fünfmal würden die jungen Paare pro Woche trainieren, so Wendig. „Das hat schon fast Profi-Niveau.“ Besonders stolz ist Wendig auf ein Tanzpaar aus dem eigenen Hause. „Paul Thorwarth und Zorca Kosma haben zum ersten Mal an einem Turnier mit zehn Tänzen teilgenommen und sind sofort ins Finale gekommen.“ Das sei ein großer Erfolg für den Königsbrunner Tanzclub. Getanzt wurde in den bekannten Stilrichtungen Standard und Latein. Dabei gab es perfekte Körperhaltungen und begeisternde Tanzfiguren zu sehen. Auch die einfallsreichen Kostüme und die herrlichen Kleider der Damen wussten zu begeistern.

Natürlich sei die Organisation eines solchen Turniers mit einem gehörigen Aufwand verbunden. Dabei liege die Vorbereitung hauptsächlich in den Händen von Sportwart Stefan Fischer und dem Präsidenten Udo Wendig selbst. An den beiden Turniertagen werden dann noch einmal rund zehn Helfer pro Tag benötigt, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Die Jurorinnen und Juroren kämen dann vom Tanzsportverband. Leider würden solche Tanzevents mit sportlichem Hintergrund nicht soviel Publikum anziehen, wie die beliebten Ball-Turniere des Klubs. „Wenn die Besucherinnen und Besucher auch selber zwischendurch tanzen können, dann ist natürlich wesentlich mehr los“, sagte Wendig. Bei einem Turnier mit rein sportlichem Hintergrund kämen deshalb weniger Zuschauerinnen und Zuschauer. So fanden an den beiden Turniertagen rund 150 Menschen den Weg in den Tanzsaal.

Das liege natürlich auch an den Zeiten, zu denen das Turnier stattfinde. Getanzt wurde am Samstag von 12 Uhr an. Das Ende der Veranstaltung war um 17.30 Uhr. Am Sonntag lief das Turnier dann noch einmal von 12 bis 13.30 Uhr. „Wenn man die Tanzzeiten in die Abendstunden verlegen würde, kämen naturgemäß mehr Zuschauer“, so Wendig. Das sei aber von den Tanzpaaren nicht gewünscht. Denn vor dem sportlichen Hintergrund und den, teils doch sehr weiten Anfahrtswegen, sei es zu verstehen, dass die Paare nicht bis spät in die Nacht auf dem Parkett stehen wollten.

18 Bilder Süddeutsche Tanzmeisterschaft in Königsbrunn Foto: Elmar Knöchel

Für Tanzsportbegeisterte, die dieses hochklassige Tanzturnier verpasst haben, bietet sich bereits in der kommenden Woche, am Samstag, dem 27. und Sonntag, dem 28. April eine weitere Gelegenheit. Denn dann wird es ein weiteres Turnier geben. Beim „Internationalen Senioren-Wochenende wird ein Turnier in den Masters-Klassen durchgeführt. Dann wird es, wiederum in den Standard- und Lateinklassen um den Bayernpokal gehen. Ab 9 Uhr am Samstag erwartet die Besucherinnen und Besucher dann wieder hervorragender Tanzsport im Vereinsheim des TSC-dancepoint in Königsbrunn.

Eintrittskarten sind allerdings nur an der Tageskasse erhältlich. Ein Kartenvorverkauf findet nicht statt.