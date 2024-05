Hessen tanzt - und Königsbrunn ist dabei

Fünf Tanzpaare der TSC Dance Gallery Königsbrunn haben beim weltweit größten Breitensport-Turnier der Standard/Latein-Tänze in Frankfurt teilgenommen.

Beim weltgrößten Amateurtanzsportturnier für Standard und Latein-Tänze in Frankfurt war in diesem Jahr Königsbrunn durch den TSC Dance Gallery Königsbrunn stark vertreten. Der Verein startete mit fünf Paaren. Alle konnten die Wertungsrichter aus ganz Deutschland überzeugen.

Über 1200 Tänzer nahmen an der Breitenveranstaltung teil. Dabei spielte nicht nur das Tanzen für die Teilnehmer eine wichtige Rolle, sondern auch, über sich hinauszuwachsen, durchzuhalten und dem Druck standzuhalten, wie für das Geschwisterpaar Phillip und Isabella Schischko, die zum ersten Mal dabei waren.

Tanzen in Frankfurt Mehrere Königsbrunner Talente konnten sich bei der weltgrößten Tanz-Breitensportveranstaltung in Frankfurt beweisen. Foto: Viktoria Jenne

Der erste große Auftritt für zwei Paare der TSC Dance Gallery Königsbrunn

Für Devid Schmidt und Selin Tasyürek sowie für Simon Kaplina und Lina Gerling war es das erste große Turnier überhaupt. „Wir sind mit keiner Erwartung hereingegangen und mit hocherhobenem Kopf zurückgekommen“, berichtet die stolze Trainerin Tanja Kuschill. Beide Paare konnten sich auf Anhieb aufs Treppchen tanzen und belegten den ersten und den zweiten Platz in den Kategorien Jugend D Latein, und Jugend C Latein.

Dennis Fröhlich und Sofia Lenz konnten ebenfalls einen großen Erfolg verbuchen, denn sie haben es geschafft, nach nur vier Monaten Vorbereitungszeit in der Hauptgruppe B Latein unter die besten 20 von 70 Paaren Deutschlands zu kommen. Besonders Dennis, der als Hip-Hop-Tänzer absoluter Neuling im Latein-Tanz ist, kann sehr stolz auf diese Leistung sein. Sein Beispiel beweist, was mit harter Arbeit und effektiven Training möglich ist.

Hoffnungsträger des Vereins

Mit Marius Eric Nitu und Lisha Wang ging beim offenen Amateur-Turnier das Top-Paar des Vereins in der S-Klasse an den Start. Die beiden konnten sich in der Höchstklasse Platz neun im Semifinale ertanzen und waren damit das beste bayerische Paar. Nach nur wenigen Monaten gemeinsamen Trainings gelang eine grandiose Leistung: Sie sind Hoffnungsträger für den TSC Dance Gallery Königsbrunn und den Landes-Tanzsport-Verband in Bayern.

