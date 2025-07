Erfolgreiche Tänzer sind für die Europameisterschaft qualifiziert

Die Hip-Hop-Gruppen Funky Beats Crew (Mini Kids – Masterclass), Fresh Girls (Kids – Masterclass), Street Shocker (Junioren 1 – Masterclass) und Harmony (Junioren 2 – Masterclass) der Königsbrunner Tanzgalerie Kuschill nahmen an der süddeutschen Qualifikation der European Masters of Dance in Ludwigshafen teil – ein Videoclip-Dance-Tanzwettbewerb, der in Form von Formationsgruppen durchgeführt wird. Besonders erfolgreich war die Mini-Kids-Gruppe Funky Beats Crew, die sich den Vizemeistertitel ertanzte.

Der Lohn is die Qualifikation für die Europameisterschaft

Mit diesem Erfolg sicherten sie sich nicht nur einen Platz auf dem Podest, sondern auch die verdiente Qualifikation für die Europameisterschaft. Die Gruppen Street Shocker, Fresh Girls und Harmony konnten sich ebenfalls für die Europameisterschaft qualifizieren. Die Trainerinnen und Trainer der Meisterschaftsgruppen - Tanja Kuschill, Dennis Fröhlich und Binia Karakas - sind stolz auf die Leistung der jungen Tanzschüler.

Vorbereitungen haben schon begonnen

Im November stehen die nächsten European Masters of Dance in Ludwigshafen an. Die Tanzgruppen sind schon voller Vorfreude und stecken mitten in den Vorbereitungen für dieses besondere Turnier.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!