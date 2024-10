Wer schnitzt den schönsten Halloween-Kürbis?

Herbstwetter ist manchmal golden, manchmal grau. Auf den Spaziergängen leuchten an den Feldrändern aufgestapelte Kürbisse und auch vor so mancher Haustür stehen schon die ersten Kunstwerke für Halloween bereit. Da kommt doch Lust auf, selber zu den Bastelutensilien oder zum Schnitzmesser zu greifen. Haben Sie schon einen Halloween-Kürbis bei sich zu Hause? Schicken Sie ein Foto an die Redaktion, damit es alle Leser und Leserinnen sehen können.

Die gruseligen Fratzen sind nicht für jedes Gemüt gemacht. Gut, dass die Kürbisköpfe auch lustig bemalt und beklebt werden können. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Von einem aufgemalten Gesicht mit zwei Augen und Mund bis hin zu exakten Schnitzarbeiten bieten die verschiedenen Kürbissorten viele Möglichkeiten. Das gilt auch für die Kürbis-Reste, die nach dem Aushöhlen übrig bleiben. Daraus lässt sich eine Suppe kochen, aufgepeppt mit Karotten und Kartoffeln. Wer mag, gibt noch einen Schuss Kokosmilch hinzu.

Viele ausgehöhlte Kürbisse stehen schon bereit. Foto: Christin Klose, dpa (Archivbild)

Wer am Kürbis-Bilder-Wettbewerb teilnehmen will:

Die Bilder Die Kürbisse müssen aus dem Augsburger Land stammen und aktuell sein. Wer Menschen ablichtet, muss sie im Vorfeld immer um ihr Einverständnis fragen. Bitte nur ein ausgewähltes Bild schicken.

Die Veröffentlichung Die Bilder werden nach Möglichkeit in der Printausgabe der Zeitung und auf der Homepage veröffentlicht. Mit der Einsendung erklärt jeder Bildautor automatisch, dass er mit einer Veröffentlichung einverstanden ist.

Der Kontakt Die Bilder sollten per E-Mail im JPEG-Format und als Anhang an die Redaktion geschickt werden. Die Bildgröße sollte mindestens 500 KB betragen. Die E-Mail-Adressen lauten: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de und redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Bitte denken Sie bei der Mail unbedingt auch an Ihre Adresse, Telefonnummer (für Rückfragen) und schreiben Sie uns dazu, wer auf dem Bild zu sehen ist. Einsendeschluss ist Montag, 28. Oktober, 13 Uhr.

