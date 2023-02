Tempo 30: Schwabmünchen schließt sich der Initiative an

Die Stadt will selbst entscheiden, welche Geschwindigkeit innerorts gilt.

Die Stadt Schwabmünchen hat sich der Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten" angeschlossen. Der Beschluss dazu fiel einstimmig in der aktuellen Sitzung des Stadtrates.

Augsburg war im Jahr 2021 Mitbegründerin dieser Tempo-30-Initiative, zusammen mit Ulm und Freiburg. Mittlerweile haben sich etwa 360 Kommunen angeschlossen. Sie fordern den Bund auf, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit Städte und Gemeinden innerorts Tempo 30 anordnen können, wo sie es wollen und für notwendig erachten. Geschehen ist vonseiten des Bundes bislang allerdings noch nichts. Die Straßenverkehrsordnung gilt unverändert, ist aber in den Augen von Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber "aus der Zeit gefallen", wie sie in einem Interview vor wenigen Wochen sagte.

Innerorts gilt üblicherweise Tempo 50

Die Sachlage auf deutschen Straßen in Städten und Gemeinden sieht derzeit so aus: Die Regelgeschwindigkeit beträgt innerorts 50 Kilometer pro Stunde. Will eine Kommune nun irgendwo Tempo 30 haben, muss das rechtlich haltbar sein. Eine Geschwindigkeitsreduzierung ist nur möglich, wenn bestimmte Gegebenheiten vorliegen, zum Beispiel aus Gründen des Lärmschutzes oder der Verkehrssicherheit.

Die Initiative möchte nun, dass Städte und Gemeinden selbst festlegen können, in welchen Straßen Tempo 30 gilt. Denn immer wieder gibt es offenbar Fälle, in denen Tempo 30 sinnvoll erscheint und auch von den Bürgerinnen und Bürgern gewünscht wird, aber abgelehnt werden muss, weil die rechtliche Grundlage fehlt.

In Schwabmünchen gibt es bereits zahlreiche Straßen, auf denen nur 30 gefahren werden darf, dazu zählen unter anderem Teile des Breitwegs, die Fugger-, Holzhey-, Garten-, Römer-, Museum-, Taubental- und Gartenstraße. Und zahlreiche Straßen in Wohngebieten.

Germar Thiele (Freie Wähler) war vom Beitritt zur Initiative zunächst nicht begeistert: "Ich glaube, wir haben wirklich genug Tempo-30-Zonen." Dritte Bürgermeisterin Margit (Grüne) intervenierte und erklärte: "Da geht es ja rein darum, dass die Städte über eine Geschwindigkeitsbeschränkung selbst entscheiden dürfen. Wir müssen ja nicht mehr 30er-Zonen erlassen. Aber wir dürften." Letztlich sprachen sich alle Stadtratsmitglieder dafür aus, der Initiative beizutreten.