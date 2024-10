In Mickhausen lodert bald das Feuer der Leidenschaft

Bei der Theatergruppe aus Mickhausen hebt sich bereits Ende Oktober der Vorhang zum lustigen Dreiakter „Wenn alte Scheunen brennen“ aus der Feder von Beate Irmisch. Die Hobbymimen aus den Stauden rund um Spielleiter Gerhard Gollwitzer haben sich damit wieder eine Komödie ausgesucht, die den Theatererfolgen der vergangenen Jahre bestimmt in nichts nachsteht. Premiere ist am Samstag, 26. Oktober, im wunderschönen Ambiente des Schlosshofsaals in Mickhausen.

Witwe entdeckt die Liebe neu

Im Stück selbst geht es um Erika Batzelmeier, seit gut zehn Jahren Witwe, die nun endlich wieder einen Mann fürs Leben gefunden hat. Es ist Heinrich Runkelmöller, ein Zugezogener, der es allen ledigen Damen des Ortes angetan hat. Heimlich wie ein Teenager muss der arme Kerl sich nachts in das Haus seiner Liebsten schleichen und es kurz vor dem Morgengrauen durch den Garten wieder verlassen. Die Geheimniskrämerei nervt den lieben Heini und seine Erika sehr. Wie soll sie ihrer Familie die Neuigkeit beibringen? Die liebe Schwiegermutter Margarete lebt mit im Hause und würde es bestimmt nicht befürworten, wenn ein nicht Hiesiger in die Fußstapfen ihres verstorbenen Sohnes tritt. Denn Oma Grete hat nämlich schon ihre eigenen Pläne! Für sie kommt nur Albert Sargnagel, Schreinermeister und Bestatter als Heiratskandidat infrage. Damit alles seine Ordnung hat, möchte sie gleichzeitig auch noch Enkelin Caroline mit Sargnagels Sohn Emilius verkuppeln. So ist guter Rat teuer und Heini glaubt an seine Idee, die Oma Margarete schnell um den Finger zu wickeln. Nur leider hat er mit einem nicht gerechnet: Oma fährt voll auf den guten Heinrich ab und bildet sich ein, dass es auf Gegenseitigkeit beruht. Und wer die alte Margarete Batzelmeier kennt, der hat's schon schwer, sich gegen das, was sie sich in den Kopf gesetzt hat, durchzubeißen. Somit ist die Bahn frei für allerhand Turbulenzen.

Gespielt wird an folgenden Terminen: Samstag, 26. Oktober, 19 Uhr, Premiere

Sonntag, 27. Oktober, 14 Uhr

Donnerstag, 31. Oktober, 19 Uhr

Freitag, 1. November, 18 Uhr

Samstag, 2. November, 19 Uhr

Sonntag, 3. November, 14 Uhr und 19 Uhr

Freitag, 8. November, 19 Uhr

Samstag, 9. November 19 Uhr

Karten gibt es ab sofort bei Familie Maier von Montag bis Freitag zwischen 18 und 20 Uhr unter der Telefonnummer 08204/ 9609199. Weitere Informationen unter www.theatergruppe-mickhausen.de.