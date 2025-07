„Thunder-Hexen“ zeigen Herz

Die Hobbykicker „Thunder-Hexen“ haben gespendet und das bereits zum sechsten Mal in Folge. Der Erlös in Höhe von 1285 Euro stammt von den Mitgliedern und einer besonderen Aktion

Erlös satmmt aus Versteigerung bei der Weihnachtsfeier

Bei der alljährlichen Weihnachtsfeier der Mannschaft wurden selbstgemachte Geschenke und Handarbeiten versteigert – von kreativen Strickereien, über ein selbstgebackenes und dekoriertes Lebkuchenhaus bis hin zu einer handgefertigten „Thunder-Hexe“ aus Holz. Die Idee: Gemeinsam Gutes tun und dabei die Gemeinschaft stärken.

Soll nicht die letzte Aktion gewesen sein

Der gesammelte Betrag geht vollständig an den Hilfsfonds Königsbrunn, der in akuten Notlagen einspringt. „Diese Hilfe kommt genau dort an, wo sie gebraucht wird“, betont Nobert Krix, bei dem die Freude über das Engagement der Kicker groß ist. Auch Brigitte Holz bedankt sich bei den Spendern für die großartige Unterstützung. Für die Hobbyfußballer steht bereits fest: Das war nicht die letzte Aktion dieser Art.

Wer Lust auf Fußball hat, aber ohne Leistungsdruck, kann sich bei den Hobbykickern melden (stephan-griesser@gmx.de) oder direkt zu einem Probetraining (Freitagabend) kommen.

